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معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان با تاکید بر لزوم توازن میان توسعه و حفاظت از زیستبومها، از بررسی طرحهای صنعتی بزرگ و مناطق ویژه اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، فرهاد قلینژاد درباره تصمیمگیری طرح های دارای چالش زیستمحیطی اظهار کرد: تعدادی از طرحهای مهم اقتصادی استان خوزستان به دلیل ملاحظات زیستمحیطی، با وقفه مواجه شدهاند؛ پروژههای صنعتی بزرگ، مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی برخی از این طرحها هستند و باید تعیین تکلیف شوند و پس از بررسی، درباره نحوه ادامه فعالیت یا رفع موانع آنها تصمیمگیری خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت برقراری توازن میان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست، افزود: بیتوجهی به الزامات زیستمحیطی میتواند آسیبهای جدی به منابع طبیعی و زیستبومهای خوزستان وارد کند؛ از اینرو استفاده از ابزارهای مدیریتی مانند ارزیابی اثرهای زیستمحیطی برای پیشگیری از پیامدهای منفی طرحها اجتنابناپذیر است.
معاون محیط زیست انسانی ادارهکل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به تقویت رویکرد تعامل صنعت و محیط زیست در سالهای اخیر، بیان کرد: بسیاری از صنایع به صورت داوطلبانه نسبت به انجام مطالعات ارزیابی و رعایت الزامات قانونی اقدام کردهاند که نشاندهنده حرکت بهسوی توسعه پایدار است.
وی همچنین به محدودیتهایی مانند ضوابط استقرار صنایع در شعاع ۳۰ کیلومتری کلانشهرها اشاره کرد و گفت: با ارائه پیشنهادهای کارشناسی و هماهنگی با مراجع ذیربط، بهدنبال تدوین راهکارهای اجرایی برای حل این چالشها هستیم.
قلینژاد در ادامه با اشاره به شرایط خاص زیستمحیطی خوزستان از جمله آلودگی هوا و تمرکز صنایع، گفت: امیدواریم نتایج این نشست زمینهساز تسریع در تعیین تکلیف پروژهها، کاهش تعارضات و ارتقای شاخصهای زیستمحیطی استان شود.