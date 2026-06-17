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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران گفت: به منظور کاهش ۵ درصدی مصرف برق در اوج بار تابستان، برنامهای جامع با تمرکز بر چهار محور «تولید در توزیع، کاهش تلفات، هوشمندسازی و مدیریت مصرف» در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود محمودی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در جلسهای با معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو و معاون تحقیقات و منابع انسانی توانیر، برنامههای این شرکت برای کاهش ۵ درصدی ناترازی برق در اوج بار تابستان امسال را تشریح کرد.
وی گفت: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از نظر میزان بار مصرفی در جایگاه دوم و از نظر میزان بار صنعتی در رتبه نخست کشور قرار دارد.
محمودی با اشاره به سیاست وزارت نیرو و شرکت توانیر برای کاهش ۵ درصدی مصرف برق به منظور کاهش ناترازی برق در اوج بار تابستان تصریح کرد: این هدفگذاری با اجرای چهار برنامه تولید در توزیع، کاهش تلفات، هوشمندسازی و مدیریت مصرف عملیاتی میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، توسعه نیروگاههای خورشیدی را از اقدامات محوری در بحث تولید در توزیع بیان کرد و گفت: هم اکنون ۱۵۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی منصوبه در استان تهران داریم که این رقم تا پایان سال به ۱۰۰۰ مگاوات و تا پایان سال ۱۴۰۷ به ۵۰۰۰ مگاوات میرسد.
وی، اجرای ۱۲ مگاوات نیروگاه خورشیدی پشت بامی در مدارس و مساجد استان تهران را از دیگر طرحهای در دست اجرای این شرکت برشمرد.
محمودی از میزان تلفات ۱۳.۸ درصدی در شبکه برق استان تهران در پایان سال گذشته خبر داد و افزود: با اجرای طرح مدیریت هوشمند کاهش تلفات برق (مهتاب) این رقم به کمتر از ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به عزم این شرکت در برخورد با برقها و ماینرهای غیرمجاز گفت: تا امروز بیش از ۶۰۰ مزرعه با ۱۰ هزار ماینر غیرمجاز در استان تهران شناسایی و جمعآوری شده است.
وی افزود: دو روز پیش در شهرک صنعتی شمسآباد که تامین برق آن در این روزها از حساسیت ویژهای برخوردار است، ۱۶۹ دستگاه ماینر از یک واحد صنعتی کشف و ضبط شد.
محمودی تصریح کرد: از حدود ۳ میلیون مشترک برق در شهرستانهای استان تهران، ۷۷ درصد مصرف برقی کمتر از الگو دارند، اما ۲۳ درصد دیگر، نزدیک به ۵۰ درصد برق استان را مصرف میکنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به نصب ۵۵۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف این استان، گفت: نصب کنتورهای هوشمند موجب کنترل مصرف برق این مشترکان میشود.
وی در خصوص تعویض رایگان موتور کولرهای آبی با موتورهای کممصرف BLDC اظهار کرد: با تعویض این موتورها بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاوات در مصرف برق استان تهران صرفهجویی میشود.
در ادامه این جلسه، مدیران مناطق برق کهریزک، شهریار و ری گزارشی پیرامون اقدامات و عمکلرد مناطق خود ارایه کردند.