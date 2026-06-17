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نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: دولتها و آحاد افراد جامعه در برابر فریضه امر به معروف، مسئولیت مستقیم دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همایش قدردانی از فاتحان عرصه دفاع در جنگ تحمیلی سوم و پاسداشت مجاهدان جبهههای نظامی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، جهاد تبیین و گروههای جهادی با حضور جمعی از مسئولان و فعالان این عرصهها امروز در ساری برگزار شد.
نماینده ولی فقیه در مازندران در این همایش با تأکید بر اینکه امروز مردم دنیا با شناخت ماهیت استکبار، آن را به عنوان چهرهای منفور میشناسند، گفت: باید با ارزیابی و پایش دقیق، دستگاههای تبلیغاتی را به سمتی هدایت کرد که بصیرت و تاب آوری مردم را در جامعه صالحِ آکنده از تعامل و همدلی، ارتقا دهند.
آیت الله محمدی لائینی با اشاره به رسالت اصلی جامعه اسلامی گفت: جامعه صالح، جامعهای است که در آن کمترین جرم و جنایت و بیشترین میزان تعامل و همدلی جریان داشته باشد.
او افزود: تقویت معنویت، روحیه خداپرستی و وطن پرستی از ارکان اصلی پیشرفت جامعه است و دولتها و آحاد افراد جامعه در برابر فریضه امر به معروف و نهی از منکر، مسئولیت مستقیم دارند.
نماینده ولی فقیه در مازندران بر ضرورت ترویج معروفها و زدودن منکرات تأکید کرد و یادآور شد که دستگاههای تبلیغاتی باید برای افزایش بصیرت و تاب آوری جامعه برنامه ریزی دقیقی داشته باشند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر مازندران نیز در این همایش ضمن تبیین ابعاد بینالمللی این فریضه گفت: امروز صدای امر به معروف و نهی از منکر در سراسر دنیا شنیده میشود و ما در حال مقابله با بزرگترین منکر عالم، یعنی استکبار جهانی هستیم.
حجت الاسلام احمدی افزود: تمامی آزادی خواهان جهان در صف واحد در کنار معروف ایستادهاند تا با جبهه باطل مبارزه کنند.
در پایان این مراسم، از ۱۸ نفر از فعالان برجسته عرصههای دفاع در جنگ تحمیلی سوم و مجاهدان جبهههای نظامی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، جهاد تبیین و گروههای جهادی قدردانی شد.
سیده حکیمه موسوی گزارش میدهد: