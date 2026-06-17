بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در بازدید میدانی به همراه مجری کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور، از طرحهای ساخت بزرگراه چهارخطه کمربندی دیلم واقع در کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور با محوریت رفع مشکلات و تسریع در روند عملیات اجرایی طرح و تقاطع غیرهمسطح و باند دوم کمربندی گناوه در راستای برنامه ریزی افتتاح طرح و رفع کاستیها، بر لزوم رفع موانع و شتاببخشی به روند اجرایی این طرحهای راهبردی تأکید کرد.
اصغر کشوریان درباره اهمیت این طرحها اظهار کرد: طرحهای کمربندی دیلم و گناوه بخشهای مهمی از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور واقع در استان بوشهر محسوب میشوند که تکمیل آنها نقش بسزایی در ارتقای ایمنی تردد و توسعه زیرساختهای حملونقل استان خواهد داشت.
وی در خصوص ساخت بزرگراه چهارخطه کمربندی دیلم واقع در کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب افزود: طول مسیر این طرح به طول ۱۳.۵ کیلومتر و با پیشرفت فیزیکی کل ۲۰ درصد در دست اجراست. عملیات اجرایی این مسیر شامل ساخت ۴ دستگاه تقاطع همسطح و ۸۶ دستگاه آبرو که تا کنون ۱۵ آبرو در مراحل مختلف اجرا است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: این بزرگراه با دو مسیر چهار خطه رفت و برگشت (هر خط به عرض ۱۱.۶ متر) و با پیش بینی اعتباری بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان از سوی قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (موسسه ریلگستر) در حال ساخت است.
وی هدف از اجرای این طرح را افزایش ایمنی و تردد کاربران جادهای، کاهش تصادفات، بهینهسازی مصرف سوخت و افزایش سطح کمی و کیفی بزرگراههای سطح استان دانست و بیان کرد: تلاش ما بر این است تا با رفع مشکلات پیشرو، سرعت پیشرفت فیزیکی این محور را در کریدور جنوب کشور افزایش دهیم.
کشوریان در بخش دیگری از اظهارات خود به وضعیت طرح کمربندی گناوه اشاره کرد و گفت: طول کل این محور ۱۰.۴ کیلومتر است که ۷ کیلومتر آن در سالهای گذشته به بهرهبرداری رسیده و ۳.۴ کیلومتر باقیمانده نیز انجام یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با بیان اهمیت تقاطع غیرهمسطح ورودی شهر گناوه، تصریح کرد: این تقاطع که شامل یک دستگاه پل ۲۵ متری و حدود ۱.۵ کیلومتر محورسازی با اهمیت بسیار بالا برای شهرستان گناوه است، با پیشرفت فیزیکی ۹۹ درصد در مراحل پایانی قرار دارد. ارزش روز طرح ساخت خط دوم کمربندی و تقاطع غیرهمسطح گناوه بالغ بر ۱۳۰۰ میلیارد تومان است و با توجه به حجم تردد، بهرهبرداری کامل از آن اولویت اصلی اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر محسوب میشود.
مجری کریدور و بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور نیز در این بازدیدها با اشاره به جایگاه طرح چهارخطه کمربندی دیلم در شبکه حملونقل کشور، اظهار کرد: از مجموع هزار و ۸۵۰ کیلومتر کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب، ۳۹۰ کیلومتر آن در استان بوشهر واقع شده که یکی از مهمترین بخشهای این کریدور ملی به شمار میرود.
علی اکبر محمدی افزود: در مجموع این ۳۹۰ کیلومتر، تا کنون بیش از ۳۵۴ کیلومتر به بهرهبرداری رسیده، ۳۰ کیلومتر در دست اجرا، ۶ کیلومتر متوقف و مطالعات دو دستگاه تقاطع غیرهمسطح نیز در دست اقدام است.
وی در پایان اظهار کرد: تکمیل کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور، علاوه بر ارتقای ایمنی و کیفیت سفر، زمینه توسعه اقتصادی دریا محور، افزایش بیشتر از ظرفیتهای بنادر جنوب ایران را فراهم خواهد کرد.