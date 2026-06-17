بررسی طرح‌های راهسازی شمال استان بوشهر

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر به همراه مجری کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور از بزرگراه چهار خطه کمربندی دیلم و طرح ساخت تقاطع غیر همسطح و خط دوم کمربندی شهر گناوه بازدید و روند اجرای این طرح‌ها را بررسی کردند.