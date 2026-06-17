مهران رهنما، ملی‌پوش هندبال ایران پس از اتمام قراردادش با توردای رومانی، با عقد قراردادی به باشگاه آراندا اسپانیا پیوست.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مهران رهنما، ملی‌پوش هندبال ایران، پس از اتمام قراردادش با تیم توردا رومانی، با عقد قراردادی به عضویت باشگاه آراندا اسپانیا درآمده است تا از این پس هندبال خود را در لیگ آسوبال اسپانیا (لالیگا) دنبال کند. در همین راستا، رهنما در گفت‌وگویی با روابط عمومی فدراسیون هندبال، در خصوص این انتقال، ویژگی‌های تیم جدیدش و برنامه‌های آینده خود صحبت کرد.

لژیونر هندبال کشورمان در ابتدا در خصوص جدایی از توردای رومانی گفت: «فصلی که گذشت قرارداد من با تیم توردا به اتمام رسید. با وجود اینکه دو پیشنهاد دیگر نیز از لیگ رومانی داشتم، ترجیح دادم چالش جدیدی را تجربه کنم.»

او در خصوص دلایل پیوستن به آراندا افزود: «پس از دریافت پیشنهاد از تیم آراندا اسپانیا، تصمیم گرفتم به این تیم بپیوندم. در ابتدا قصد داشتم در رومانی بمانم، اما لیگ اسپانیا هم از لحاظ فنی و هم از نظر مارکتینگ در سطح بالاتری نسبت به لیگ رومانی قرار دارد و چالش بزرگی برایم خواهد بود.»

رهنما درباره وضعیت و نتایج فصل گذشته تیم جدیدش اظهار داشت: «آراندا سال گذشته نتایج بسیار خوبی در لیگ آسوبال کسب کرده و چند تیم قدرتمند را هم شکست داده و مربی این تیم نیز عنوان بهترین مربی اسپانیا را به خود اختصاص داده است. این تیم ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه می‌باشد و روحیه جنگندگی آنها در اسپانیا زبانزد است. همچنین این باشگاه هواداران پرشمار و پرشوری در شهر آراندا دارد.»

ملی‌پوش هندبال ایران با اشاره به مشورت با دیگر لژیونر ایرانی حاضر در لالیگا گفت: «برای انتخاب این تیم با سعید برخورداری، دروازه‌بان تیم ملی هندبال ایران نیز مشورت کردم. به هر حال او چندین سال است که در لالیگا بازی می‌کند و به من پیشنهاد داد تا حضور در این تیم و لیگ اسپانیا را تجربه کنم.»

وی در مورد زمان سفرش به اسپانیا و آغاز تمرینات این تیم خاطرنشان کرد: «هفته آینده با فراهم شدن شرایط لازم به اسپانیا سفر می‌کنم. تمرینات تیم از ۲۳ جولای آغاز می‌شود و هفته اول سپتامبر نیز زمان شروع مسابقات لیگ خواهد بود. امیدوارم فصل موفقیت‌آمیزی را پیش رو داشته باشیم.»

رهنما در پایان با اشاره به عملکرد سال گذشته خود و شرایط تیم ملی گفت: «به طور کلی سال گذشته، هم در رده باشگاهی و هم در رده ملی سال بسیار سختی برایم بود. در مسابقات قهرمانی آسیا هم می‌توانستیم مدال‌آور باشیم، اما اتفاقات به شکلی پیش رفت که این امر محقق نشد. با این حال، همراه با تیم باشگاهی‌ام برای اولین بار در لیگ هندبال اروپا (EHL) شرکت کردم که تجربه بسیار ارزشمندی بود. امیدوارم در آینده بتوانم مجدداً به تیم ملی کمک کنم؛ در حال حاضر درگیر تیم جدید باشگاهی‌ام هستم، اما قطعاً در آینده هر برنامه‌ای از سوی فدراسیون اعلام شود، بر اساس آن در خدمت تیم ملی نیز خواهم بود.»