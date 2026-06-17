سازمان هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی و وقوع سیلاب، رعدوبرق و وزش باد شدید در سه استان شمال‌غرب کشور هشدار داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بر اساس این هشدار، روز پنجشنبه ۲۸ خردادماه شمال آذربایجان غربی، نیمه شمالی و شرقی آذربایجان شرقی و مرکز و جنوب استان اردبیل تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، گردوخاک و در برخی نقاط مستعد، بارش تگرگ از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌بینی شده برای این مناطق است.

سازمان هواشناسی اعلام کرد فعالیت این سامانه می‌تواند موجب جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی جاده‌ها، کاهش شعاع دید، وقوع صاعقه و خسارت به سازه‌های موقت و بخش کشاورزی شود.

همچنین احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده و سقوط اشیا از ارتفاعات بر اثر وزش باد شدید وجود دارد.

سازمان هواشناسی به شهروندان توصیه کرد از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفر‌های غیرضروری، فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی و جابه‌جایی عشایر خودداری کنند.

در این اطلاعیه بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی، راهداری، شهرداری‌ها و اتخاذ تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش‌های شدید و وزش باد تأکید شده است.