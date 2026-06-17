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طرح ویژه نظارتی تعزیرات حکومتی بر فعالیت مدارس در استان اصفهان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس گشتهای مشترک و بازرسی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: با هماهنگی و همکاری اداره کل آموزش و پرورش، گشتهای ویژه تعزیرات حکومتی، علاوه بر قیمت، بر مراحل کیفی تولید و دوخت لباس مدارس، نظارت جدی دارند.
میثم عربیان افزود: همچنین وفق ماده ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی، مدارس دولتی اگر اضافه دریافتی در زمان ثبت نام دریافت کنند بدون اغماض طبق قانون حکم تعزیراتی صادر میشود و قانون برای این متخلفان انفصال از خدمت مدیریت مدرسه یا اداره مربوطه پیش بینی کرده است.
وی با اشاره به تداوم نظارت تعزیرات حکومتی اصفهان بر تعرفه مدارس غیر دولتی هم گفت: اخذ بیش از ۲۰ درصد شهریه مصوب سال تحصیلی جاری به عنوان پرداخت برای پیشثبتنام مدارس غیردولتی استان اصفهان تخلف است.
مجتبی برزگر رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان استان اصفهان هم با بیان اینکه مکاتبههای لازم درخصوص موارد مربوط به ثبت نام به دستگاههای ذیربط انجام شده است گفت: والدین میتوانند گزارش هر گونه تخلف را از طریق شماره تلفنهای ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ صمت اطلاع دهند تا کوتاهترین زمان رسیدگی میشود.