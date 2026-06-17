یازدهمین جلسه کارگروه سلامت روانی–اجتماعی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت و نمایندگان دستگاه‌های عضو برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ یازدهمین جلسه کارگروه سلامت روانی اجتماعی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با حضور معاون بهداشت وزارت بهداشت، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، کارشناسان گروه هماهنگی سیاست‌های سلامت و جامعه دبیرخانه شورا و نمایندگان دستگاه‌های عضو کارگروه برگزار شد.

در این جلسه اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت‌های روانی–اجتماعی در بحران اخیر، چالش‌ها و همچنین درس‌آموخته‌های حاصل از مداخلات دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اعضای کارگروه در این نشست بر ضرورت تقویت هماهنگی بین‌بخشی، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت دستگاه‌ها و افزایش انسجام در ارائه خدمات سلامت روانی–اجتماعی در شرایط بحران تأکید کردند.

دکتر علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به اهمیت روزافزون سلامت روان در جامعه، بر لزوم وجود سازوکار‌های منسجم برای مدیریت بحران و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کرد و خواستار تقویت همکاری‌ها در چارچوب وظایف و مسئولیت‌های قانونی دستگاه‌ها شد.

در ادامه، دکتر سید حسن امامی رضوی، رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، با اشاره به نقش این شورا در تسهیل هماهنگی بین‌بخشی، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت تمامی نهاد‌های ذی‌ربط برای ارتقای سلامت روان جامعه تأکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، اعضای کارگروه درباره تدوین چارچوب‌های هماهنگی خدمات سلامت روانی–اجتماعی در شرایط بحران، ارتقای آمادگی دستگاه‌ها، مستندسازی تجربیات و تقویت سازوکار‌های همکاری بین‌بخشی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان جلسه نیز مقرر شد کمیته تخصصی ذیل کارگروه سلامت روانی اجتماعی با محوریت دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت تشکیل شود تا نسبت به بررسی سازوکار‌های هماهنگی و تدوین چارچوب‌های مورد نیاز برای مدیریت خدمات سلامت روانی–اجتماعی در شرایط بحران اقدام کند.