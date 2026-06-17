مراسم بزرگداشت نخستین سالگرد شهدای اقتدار و گرامیداشت ۴۰ شهید جنگ ۱۲ روزه استان قم با حضور ریحانه سلامی، فرزند سپهبد شهید حاج حسین سلامی، خانواده‌های معظم شهدا، جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در سالن همایش‌های باغ موزه دفاع مقدس قم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این مراسم که با حضور فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) و خانواده‌های معزز شهدای اقتدار استان همراه بود، یاد و خاطره شهدای والامقام جنگ ۱۲ روزه و شهدایی که در راه عزت، امنیت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران جان خود را فدا کردند، گرامی داشته شد.

حاضران در این آیین با تجلیل از ایثار و فداکاری شهدا و خانواده‌های آنان، بر تداوم راه شهیدان و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

همچنین در بخش‌هایی از مراسم، خاطرات و رشادت‌های شهدای اقتدار و شهدای جنگ ۱۲ روزه استان قم بازخوانی و از مقام شامخ این شهیدان تجلیل شد

این مراسم در فضایی معنوی و همراه با حضور گسترده خانواده‌های شهدا، ایثارگران و علاقه‌مندان به فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شد.