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مجله «Classical and Contemporary Islamic Studies» دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران نمایه بینالمللی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مجله «Classical and Contemporary Islamic Studies» از مجلات دانشکدگان فارابی در کتابخانه دیجیتال نشریات الکترونیکی آلمان (EZB) نمایه شد.
کتابخانه EZB، یکی از معتبرترین و گستردهترین پلتفرمهای دیجیتال جهان برای سازماندهی و دسترسی به نشریات علمی الکترونیکی است که توسط بیش از ۶۷۰ دانشگاه، مؤسسه علمی و کتابخانه پژوهشی در سراسر جهان، به عنوان ابزاری کلیدی برای دسترسی سریع و یکپارچه به متن کامل مقالات علمی استفاده میشود.