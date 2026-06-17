

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مجله «Classical and Contemporary Islamic Studies» از مجلات دانشکدگان فارابی در کتابخانه دیجیتال نشریات الکترونیکی آلمان (EZB) نمایه شد.

‌کتابخانه EZB، یکی از معتبرترین و گسترده‌ترین پلتفرم‌های دیجیتال جهان برای سازماندهی و دسترسی به نشریات علمی الکترونیکی است که توسط بیش از ۶۷۰ دانشگاه، مؤسسه علمی و کتابخانه پژوهشی در سراسر جهان، به عنوان ابزاری کلیدی برای دسترسی سریع و یکپارچه به متن کامل مقالات علمی استفاده می‌شود.