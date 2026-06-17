به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در فاصله یک روز پس از بازی تیم ملی فوتبال ایران برابر نیوزیلند در جام جهانی، همچنان اخبار و حواشی پیرامون این بازی در جریان است.

سلطنت طلبان خودفروخته و جریان‌های مخالف نظام با حضور در مسیر تردد و ورزشگاه بازی ملی پوشان کشورمان نهایت تلاش خود را برای به حاشیه کشاندن حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی بکار می‌گیرند.