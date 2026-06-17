مسئول خانه فرهنگ ایران در لاهور بر دو درس اساسی و ماندگار «رهبر شهید» یعنی مقاومت و وحدت تأکید کرد و گفت: مقاومت به معنای جنگ طلبی نیست، بلکه ایستادگی در برابر ظلم و حمایت از حقوق مشروع انسان‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با نخستین سالگرد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و پس از سپری شدن بیش از ۱۰۰ روز از شهادت رهبر شهید در جنگ تحمیلی رمضان، اجتماع «شهید امت» با حضور ده‌ها هزار نفر از اقشار مختلف مردم پاکستان و شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و علمای شیعه و اهل سنت در میدان تاریخی منار پاکستان لاهور برگزار شد.

نمایندگان بیش از ۲۰ حزب، سازمان، نهاد مذهبی، فرهنگی و دانشجویی از جمله تحریک بیداری امت مصطفی، مجلس وحدت مسلمین، انجمن حسینیه خواجگان ناروالی، آکادمی قرآن و اهل بیت (ع)، سفیران رسالت، جامعه خدیجه کبری لاهور، مرکز معارف قرآن و اهل بیت (ع)، سازمان امامیه و سازمان دانشجویان، با عنوان «اتحاد امت پاکستان» در این مراسم حضور داشتند.

سخنرانان این مراسم با تجلیل از مجاهدت‌ها، فداکاری‌ها و نقش تاریخی رهبر شهید و با تجدید میثاق با آرمان‌های ایشان، بر ضرورت وحدت امت اسلامی، حمایت از ملت مظلوم فلسطین، مردم ستمدیده کشمیر و مقابله با سیاست‌های سلطه‌جویانه آمریکا و رژیم صهیونیستی تأکید کردند.

اصغر مسعودی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور، در حاشیه این اجتماع در مصاحبه‌ای بر دو درس اساسی و ماندگار «رهبر شهید» یعنی مقاومت و وحدت تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه مقاومت مهم‌ترین پیام رهبر شهید برای امت اسلامی است، اظهار کرد: مقاومت به معنای جنگ طلبی نیست، بلکه ایستادگی در برابر ظلم، دفاع از عزت و کرامت انسانی، حفظ استقلال ملت‌ها و حمایت از حقوق مشروع انسان‌ها است.

مسعودی افزود: تجربه تاریخ نشان داده است که هزینه مقاومت از هزینه تسلیم کمتر و برکات آن بسیار بیشتر است.

مسئول خانه فرهنگ ایران در لاهور، دومین درس رهبر شهید را «وحدت امت اسلامی» برشمرد و گفت: وحدت، ریشه در قرآن کریم و سیره پیامبر اکرم (ص) دارد و از آرمان‌های رهبر شهید و علامه اقبال لاهوری است و تنها راه مقابله با توطئه‌های دشمنان اسلام محسوب می‌شود.