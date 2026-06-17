بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، امیر برومند با اشاره به رویکرد حمایتی بنیاد مسکن از اقشار کمدرآمد، اظهار کرد: فلسفه وجودی بنیاد مسکن از زمان تأسیس، خدمت به محرومان بوده است و در ۴۷ سال گذشته گامهای مؤثری در این راستا برداشته شده که استان بوشهر نیز از این قاعده مستثنی نیست.
وی با اشاره به عملکرد درخشان این بنیاد در سال گذشته، گفت: در سال گذشته با حمایتهای استاندار، معاونت عمرانی، نمایندگان مجلس و شوراهای اسلامی، بیش از ۵ هزار واحد مسکن برای دهکهای یک تا چهار درآمدی هدفگذاری شد همچنین ۳۶۰ میلیارد تومان کمک بلاعوض برای ساخت و تکمیل مسکن این خانوارها پرداخت شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اعلام تغییرات حمایتی دولت در سال جاری افزود: سال گذشته تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی بود، اما امسال تسهیلات ساخت مسکن به ۵۰۰ میلیون تومان با کارمزد ۵ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله افزایش یافته است. نکته حائز اهمیت این است که دولت مبلغ تفاوت سود و کارمزد (تا ۲۱ درصد) را تقبل کرده است؛ بهطوریکه برای هر واحد، یک میلیارد تومان یارانه دولتی در قالب این تفاوت پرداخت میشود.
برومند تأکید کرد: علاوهبر این تسهیلات، کمکهای بلاعوض از محل «حساب ۱۰۰ حضرت امام (ره)» نیز به متقاضیان تعلق میگیرد.
وی با اشاره به تحولی مهم در مصوبات امسال، گفت: برخلاف سالهای گذشته که تمرکز بر روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر بود، امسال با مصوبه دولت، تمامی شهرهای استان از جمله بوشهر، برازجان، کنگان، جم، خورموج و گناوه نیز مشمول دریافت این تسهیلات برای دهکهای زیر ۵ شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر از دریافت ۶ هزار و ۶۰۰ سهمیه معادل سه و سه دهم همت برای مرحله اول این طرح خبر داد و افزود: در همین زمینه، از هفته گذشته کار تشکیل پروندهها آغاز شده و تا امروز ۶۰۵ واحد به بانکها معرفی شدهاند که قرارداد ۳۵ واحد نیز منعقد شده است.
وی از تمامی واجدین شرایط خواست تا برای تشکیل پرونده به ادارههای بنیاد مسکن در شهرستانهای دهگانه استان مراجعه کنند.
برومند تصریح کرد: اولویت اصلی ما مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی هستند که علاوه بر تسهیلات و کمکهای بلاعوض بنیاد، بر اساس تفاهمنامههای مشترک، ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض دیگر نیز به مددجویان این دو نهاد پرداخت میشود.
وی ضمن قدردانی از همراهی دستگاههای اجرایی، از گروههای جهادی، سازمانهای مردمنهاد و بهویژه شورای راهبردی مسئولیتهای اجتماعی نفت درخواست کرد تا برای تحقق هدف ساخت مسکن در شأن اقشار کمدرآمد، همانندسابق در کنار بنیاد مسکن حضور فعال داشته باشند.