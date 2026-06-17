امام جمعه پاکدشت، از مصوبه شورای فرهنگ عمومی برای توانمندسازی نوجوانان از طریق ایجاد ۴۰ پایگاه اوقات فراغت مسجد‌محور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام رضا جوکار گفت: مصوبات سومین جلسه شورای فرهنگ عمومی در سال جاری بر توانمندسازی اوقات فراعت دانش آموزان تمرکز دارد.

وی افزود: حمایت از فعالیت گروه‌های هنری که در ایام محرم آثار هنری فاخر تولید می‌کنند از دیگر مصوبات این جلسه بود.

در پایان جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان پاکدشت از دو کتاب که به قلم نویسنده جوان شهرستان خانم زهرا زارعی به رشته تحریر در آمده بود رونمایی شد.