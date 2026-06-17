به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی در جلسه شورای اداری شهرستان سرخس، با اشاره به لزوم تدوین الگو‌های نوین مدیریتی برای بهره‌ گیری حداکثری از ظرفیت های بومی، گفت: نباید به ظرفیت‌ های موجود اکتفا کنیم، بلکه باید با اتکا به توانمندی‌ های مردمی، الگو‌هایی نوآورانه و قابل تعمیم طراحی کنیم. سرخس از ظرفیت‌ های لازم برای ایفای نقش به‌ عنوان یک الگوی موفق در این زمینه برخوردار است.

حسینی زاده مظلومی افزود: «هفته شهرستان» فرصتی مناسب برای تثبیت این رویکرد است و هدف‌ گذاری ما این است که تا آغاز هفته شهرستان، مدلی اجرایی برای مشارکت عمومی و هم‌ افزایی میان دستگاه‌ های اجرایی و مردم شکل گیرد که خروجی آن به وضوح در حوزه‌ های مختلف قابل مشاهده باشد.

وی ادامه داد: ضروری است تولیدات رسانه‌ ای مرتبط با توانمندی‌ ها، فرصت‌ ها و مزیت‌ های فرهنگی، اقتصادی و راهبردی سرخس با کیفیت و اثربخشی بیشتری تولید و در سطح ملی عرضه شود تا تصویر واقعی این شهرستان، بیش از پیش در افکار عمومی و میان مسئولان کشور شناخته شود.

مظلومی همچنین بر حمایت از تولیدات محتوایی خلاقانه و تقویت زیرساخت‌ های رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: رسانه نقش مهمی در تبیین دستاوردها، انعکاس ظرفیت‌ ها و طرح مطالبات عمومی دارد و باید از این ظرفیت در مسیر توسعه شهرستان بهره گرفت.

سفر مدیرکل صدا و سیمای استان خراسان رضوی حسینی زاده مظلومی به شهرستان سرخس، نویدبخش فصل جدیدی از تعامل میان بدنه اجرایی شهرستان و کنشگران حوزه رسانه و مردم است که انتظار می‌رود با پیگیری مصوبات این جلسه، در آینده‌ ای نزدیک شاهد تحولات ملموسی در این حوزه‌ ها باشد.