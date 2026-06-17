نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر نقش تولید در بهبود شاخص‌های اقتصادی، گفت: فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی کشور علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، می‌تواند به افزایش عرضه کالا و خدمات و کاهش فشار‌های تورمی کمک کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جعفر قادری به رونق تولید و تاثیر آن بر اقتصاد اشاره کرد و گفت: رونق تولید یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان کشور محسوب می‌شود؛ قطعا هرچه ظرفیت‌های تولیدی کشور فعال‌تر شوند، زمینه برای افزایش اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم نیز فراهم‌تر خواهد شد.

وی افزود: توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی را در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد کند؛ قطعا افزایش سرمایه‌گذاری در بخش تولید و حمایت از واحد‌های صنعتی، نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار دارد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: رونق تولید علاوه بر اشتغال‌زایی، می‌تواند به افزایش عرضه کالا و خدمات در بازار منجر شود. از این منظر، رشد تولید داخلی و تقویت ظرفیت‌های صنعتی، یکی از ابزار‌های مؤثر برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و کاهش فشار‌های تورمی به شمار می‌رود.

این نماینده مردم در مجلس گفت: حمایت از تولیدکنندگان، تأمین سرمایه در گردش واحد‌های صنعتی، تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی و رفع موانع کسب‌وکار از جمله اقداماتی است که می‌تواند به رونق تولید و افزایش بهره‌وری اقتصادی کمک کند.

وی اظهار کرد: اقتصاد‌های موفق جهان بخش مهمی از رشد و ثبات خود را از مسیر تقویت تولید و توسعه صنایع به دست آورده‌اند. هرچه سهم فعالیت‌های مولد در اقتصاد افزایش یابد، زمینه برای رشد پایدار، افزایش درآمد ملی و بهبود شرایط اقتصادی جامعه نیز فراهم‌تر خواهد شد.