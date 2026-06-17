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نخستین سالگرد شهادت شهدای جنگ ۱۲ روزه در گلزار شهدای شهر اسدآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، فرمانده انتظامی استان همدان در این مراسم گفت: ۴۷ سال است که دشمنان انقلاب اسلامی همواره در تلاش برای توطئهافکنی علیه ملت ایران بودهاند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ شرارت و دسیسهای دریغ نکردهاند.
سردار نجفی با اشاره به دوران هشت سال دفاع مقدس افزود: در سالهای دفاع مقدس، جمهوری اسلامی ایران در شرایطی با دشمنان مقابله کرد که از حمایت گسترده کشورهای غربی برخوردار بودند، اما ملت ایران با ایستادگی و مقاومت اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور به تصرف دشمن درآید.
نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه و حمله رژیم صهیونیستی مورد حمایت آمریکا، ۸ نفر از پرسنل آتشنشانی، شهرداری و نیروی انتظامی این شهرستان به مقام شامخ شهادت نائل شدند.
اکبر رنجبرزاده با تجلیل از ایثار و فداکاری شهدای این حادثه، افزود: این شهدا با جانفشانی خود امنیت و آرامش جامعه را حفظ کردند و نام آنان برای همیشه در حافظه ملت ایران ماندگار خواهد بود.
او همچنین به حضور گسترده مردم در روزهای پس از این حادثه اشاره و تأکید کرد: مردم ما با حضور ۱۰۸ شب در خیابانها، صحنههایی از همبستگی، مقاومت و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند و حماسهای بینظیر خلق کردند.