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مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان از شناسایی و دستگیری ۱۲سارق و ۲۹ مالخر در طرح کنترل صنوف و مقابله با خریداران اموال سرقتی در گیلان توسط کارآگاهان پلیس آگاهی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: طرح عملیاتی کنترل صنوف و مقابله با خریداران اموال سرقتی به مدت ۳ روز در سطح حوزه استحفاظی مرکز و شهرستانهای تابعه اجرا شد، و در این طرح با انجام اقدامات پلیسی و در عملیاتهای جداگانه ۱۲ سارق و ۲۹ مالخر شناسایی و دستگیر شدند.
سارقان به ۱۵فقره سرقت اعتراف و برای سیر مراحل قانونی به همراه مالخران در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.