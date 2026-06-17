به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: طرح عملیاتی کنترل صنوف و مقابله با خریداران اموال سرقتی به مدت ۳ روز در سطح حوزه استحفاظی مرکز و شهرستان‌های تابعه اجرا شد، و در این طرح با انجام اقدامات پلیسی و در عملیات‌های جداگانه ۱۲ سارق و ۲۹ مالخر شناسایی و دستگیر شدند.

سارقان به ۱۵فقره سرقت اعتراف و برای سیر مراحل قانونی به همراه مالخران در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.