به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دو نماینده شایسته به تیم ملی «ب» بزرگسالان والیبال کشور دعوت شدند.

عماد کاکاوند به عنوان بازیکن و محسن سیاه‌دوش به عنوان مربی به اردوی تیم ملی «ب» والیبال جمهوری اسلامی ایران دعوت شدند.

میزبانی قزوین از مسابقات شطرنج رده های سنی کشور

در این رقابت ها بیش از 520 شطرنج باز دختر و پسر رده های سنی 8 تا 18 سال با هم رقابت می کنند.

فوتسالیست استان در اردوی تیم ملی

کادرفنی تیم فوتسال مهدی رستمی ها را به اردو دعوت کرد .

اردوی ملی پوشان از دهم تا هفدهم تیر در تهران برگزار خواهد شد .

پیگیری هفته پنجم لیگ برتر دارت کارگران استان

هفته پنجم لیگ برتر دارت کارگری استان قزوین با صدر نشینی ابراهیم قربانی برگزار شد.

این مسابقات طبق تقویم کمیته دارت کارگری استان در روزهای سه شنبه با حضور ۲۱ نفر از نفرات برتر دارت کارگری استان برگزار می‌گردد.

ابراهیم قربانی در پایان هفته پنجم با رقابتی تنگاتنگ صدرنشینی هفته پنجم را از آن خود کرد .

مسابقات لیگ برتر دارت کارگری استان طی دو هفته باقیمانده قهرمان خود رامشخص خواهد کرد و شش نفر از ورزشکاران مجوز حضور در سوپر لیگ سال ۱۴۰۵ را دریافت خواهند کرد.

سوپر لیگ استان با حضور ۱۲ ورزشکار دارت استان و ۲۰ ورزشکار از سایر استان‌ها از سال ۱۴۰۴ در تقویم کمیته دارت کارگری استان گنجانده شده و احتمال افزایش ورزشکاران سایر استان‌ها در سال ۱۴۰۵ نیز می‌رود.