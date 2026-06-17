مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه از اجرای اقدام‌های فوری و هدفمند برای شناسایی عوامل و منشأ شکل‌گیری قاچاق سوخت در استان خبر داد و گفت: شناسایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری قاچاق سوخت و برخورد با متخلفان، با جدیت در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان بهرامی در نخستین نشست کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های ملی و مقابله مؤثر با قاچاق فرآورده‌های نفتی، گفت: به‌منظور پیشگیری از قاچاق سوخت، مجموعه‌ای از اقدام‌های نظارتی و کنترلی در سطح استان در حال اجراست که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تشکیل گشت‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ذی‌ربط اشاره کرد.

فعال‌سازی گشت‌های مشترک در سطح استان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه افزود: به‌منظور راستی‌آزمایی فعالیت واحد‌های تولیدی و مصرف‌کنندگان عمده سوخت و جلوگیری از انحراف در مصرف فرآورده‌های نفتی، گشت‌های مشترک با مشارکت کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی، اطلاعات سپاه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط در سطح استان فعال خواهند شد.

وی بر ضرورت استقرار و اجرای کامل سامانه سمپق (سامانه مدیریت پرونده‌های قاچاق) به‌وسیله دستگاه‌های کاشف استان تأکید و تصریح کرد: تمامی فرآورده‌های نفتی کشف‌شده باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت پس از کشف و با دستور مقام قضایی، برای تخلیه و نگهداری به انبار نفت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تحویل شوند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه، هماهنگی، هم‌افزایی و اقدام مشترک دستگاه‌های مسئول را از عوامل مهم کاهش تخلفات و مقابله مؤثر با قاچاق سوخت دانست و گفت: این موضوع با جدیت ازسوی کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت استان پیگیری می‌شود.