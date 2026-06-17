به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد:در راستای طرح مبارزه با زمین‌خواری و صیانت از اراضی ملی، مأموران کلانتری بخش سنگر موفق شدند بیش از ۲۴۰۰ متر مربع از اراضی با پوشش جنگلی را که از طریق حصارکشی و احداث بنا تصرف شده بود، بازپس بگیرند.

این عملیات با هماهنگی مراجع قضایی و مشارکت فعال مأموران اداره منابع طبیعی برای اجرای حکم قلع‌وقمع و رفع تصرف صورت گرفت.

کارشناسان ارزش اراضی ملی آزادسازی شده در این عملیات را بیش از ۹۷۷ میلیون و ۲۰۰ هزار ریال برآورد کردند.

این اقدام در قالب برنامه‌های حفاظتی از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب محیط زیست در حوزه استحفاظی بخش سنگر انجام شده است.

متهمِ ۴۷ ساله پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی و قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.