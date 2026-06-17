به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مراسم جهانی شیرخوارگان حسینی با توسل به حضرت علی اصغر سلام الله علیه و با یاد کودکان شهید جنگ تحمیلی ۴۰روزه و کودکان غزه، روز جمعه ۲۹ خرداد برابر با ۴ ماه محرم در مازندران هم برگزار می‌شود.

این مراسم همراه با برنامه‌های متنوع از جمله مرثیه خوانی و عزاداری، سرود، گهواره گردانی، مهد و موکب‌های پذیرایی است.

مراسم شیرخوارگان حسینی در مرکز استان از ساعت۸:۳۰ صبح روز جمعه ۲۹ خردادماه در مصلای امام خمینی (ره) شهرستان ساری برگزار می‌شود ضمن اینکه درب‌های مصلا از ساعت ۸ صبح باز خواهد شد.

همایش شیرخوارگان حسینی از سال ۱۳۸۲

همایش شیرخوارگان حسینی؛ آئین سوگواری به یاد کودکانی است که در روز عاشورا به شهادت رسیده‌اند. این مراسم در صبح روز نخستین جمعه ماه محرم هر سال در مساجد، حسینیه‌ها و تکایای شهر‌های ایران و برخی کشور‌های جهان برگزار می‌شود. در این مراسم مادران به همراه کودکان شیرخوار خود با لباس، روسری و پیشانی‌بند به رنگ سبز حضور می‌یابند و شرکت‌کنندگان برای علی اصغر (ع) کودک شیرخوار امام حسین (ع) در کربلا به گریه و عزاداری و مرثیه‌سرایی می‌پردازند و گهواره نمادین او را در مجلس می‌گردانند.

مجمع جهانی حضرت علی اصغر (ع) برای برگزاری این آئین تشکیل شده است و مراسم شیرخوارگان حسینی برای نخستین بار در سال ۱۳۸۲شمسی در تهران برگزار شد و در سال‌های بعد در سایر شهر‌های ایران و کشور‌های جهان برگزار می‌شود.

این همایش در کشور‌های مختلف جهان مانند ایران، عراق، عربستان، بحرین، کویت، سوریه، لبنان، کانادا، آمریکا، دانمارک، فرانسه، استرالیا، سوئد و تایلند برگزار می‌شود. بنابر آمار، در سال ۱۳۹۳ش به طور همزمان در ۲۵۰۰ نقطه از ایران و ۲۳۰ نقطه از جهان همایش شیرخوارگان اجرا شد.