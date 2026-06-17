شهرستان‌های استان تهران در صدوهشتمین اجتماع مردمی، شاهد اهتزاز هم‌زمان پرچم ایران و بیرق عزای حسینی بودند. شرکت‌کنندگان در این مراسم با شعار «ایرانِ حسین تا ابد پیروز است»، بر وحدت، ایستادگی و تداوم راه شهیدان به عنوان رمز اقتدار و ماندگاری کشور تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در صدوهشتمین اجتماع شبانه مردمی، شهرستان‌های مختلف استان تهران صحنه به اهتزاز درآمدن پرچم ایران در کنار بیرق عزای حسینی بود؛ تصویری از پیوند هویت ملی و فرهنگ دینی. مردمی که با شعار «ایرانِ حسین تا ابد پیروز است» تأکید کردند رمز اقتدار و ماندگاری ایران، وحدت، ایستادگی و تداوم راه شهیدان است .