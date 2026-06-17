معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی بر توجه هماهنگ به رشته‌های حوزه علوم انسانی و هنر در برنامه‌های پژوهشی واحدهای دانشگاهی تأکید کرد و خواستار پیگیری و توجه ویژه به برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر سیدمحمود هاشمی در نشست هم‌اندیشی معاونان پژوهشی واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و معاونت علوم انسانی و هنر با تشریح دغدغه‌های حوزه علوم انسانی و هنر، نسبت معاونان پژوهشی واحد‌های دانشگاهی از لحاظ برنامه ریزی وعملکردی با سیاست‌ها و راهبرد‌های معاونت علوم انسانی را قابل تأمل دانست و اظهار کرد: نکته مهم برای معاونت، توجه به حوزه علوم انسانی و هنر در برنامه‌های پژوهشی واحد‌های دانشگاهی در محور‌های مختلف ازجمله برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره، تالیف کتب، نشریات و فصلنامه‌ها، همایش‌ها، پُست دکتری و رساله‌های دکتری و. است.

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه برخی از واحد‌های دانشگاهی در بخش هنر رشته‌های فعالی دارند؛ اما دیده نمی‌شوند، خواستار توجه به حوزه هنر و اهمیت آن از سوی معاونان علمی پژوهشی شد و گفت: نسبت برقراری ارتباط با علوم انسانی باید با بخش هنر نیز حفظ و هماهنگی آنها متناسب با ظرفیت‌ها برقرار شود؛ چراکه این حوزه همان‌گونه که در جنگ تحمیلی دوم و سوم دیدیم، ثابت کرد که می‌تواند حتی با یک شعر، موسیقی، نقاشی و ... تأثیرگذارو جریان‌ساز باشد و در دنیا خبرساز شود.

وی بر تسهیل مسیر چاپ تألیف استادان و توجه به جذب ایده و نظر آنان از سوی معاونان پژوهشی تأکید کرد و افزود: به لحاظ کمی تألیف کتب با توجه به بازه زمانی فعالیت واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه علوم انسانی و هنر مطلوب نیست و باید دلایل آن در این جلسات چاره‌جویی شود.

هاشمی با تأکید بر برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، ترویجی نقد و مناظره -که حداقل یک کرسی در سال برای هر واحد دانشگاهی در نظر گرفته شده است و باید دنبال شود- تحول در علوم را با برگزاری این کرسی‌ها ممکن دانست و ادامه داد: در این راستا ماهی یک بار جلسه کمیته دستگاهی در معاونت برگزار می‌شود و مسیر صدور گواهی هم تسهیل شده و با تصمیم اخیری که گرفته شد هر استان یک کمیته دستگاهی خواهد داشت.

دکتر سینا نعمتی‌زاده مدیرکل پژوهش معاونت علوم انسانی وهنر دانشگاه آزاد اسلامی هم به تشریح محور‌های همکاری اداره کل پژوهش معاونت با معاونان پژوهشی واحد‌های دانشگاهی پرداخت و با توجه به وجود ظرفیت‌های زیاد در حوزه علوم انسانی، خواستار توجه و همکاری آنان در حوزه‌های مختلف ازجمله برگزاری کرسی‌های نظریه‌پردازی، ترویجی، نقد و مناظره، فعال‌سازی نشریات، رساله‌های کاربردی و. شد و گفت: سامانه کرسی‌های نظریه‌پردازی مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به‌زودی رونمایی و در هر استان کمیته دستگاهی استانی راه‌اندازی خواهد شد.

مدیران حوزه پژوهش معاونت علوم انسانی وهنر دانشگاه آزاد اسلامی و معاونان علمی و پژوهشی واحد‌های دانشگاهی استان تهران نیز در این نشست هرکدام جداگانه به تشریح عملکرد‌های حوزه خود و بیان مشکلات و دغدغه‌ها و ارائه پیشنهاد پرداختند که دکتر هاشمی خواستار پیگیری و رسیدگی به مشکلات و رفع دغدغه معاونان از سوی مدیران معاونت شد و از برگزاری جشنواره علوم انسانی در دی ۱۴۰۵ و نیز جشنواره سالانه هنر خبر داد تا به بخشی از دغدغه‌ها و فعالیت‌های استادان حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه توجه شود و دراین حوزه تحول روی دهد.