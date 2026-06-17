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فرماندار مراغه از آغاز بهسازی و اجرای روکش آسفالت ۶ محور روستایی به طول ۷۰ کیلومتر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی امیری راد افزود: طرح بهسازی و روکش آسفالت در محورهای خطب ـ مولو، ساروجه به جهانگیر، داشبلاغ بازار تا بلبل، داشآتان تا کردهده، آغجهدیزج به ساروجه و پالچقلو اجرا خواهد شد.
وی همچنین به اجرای روکش آسفالت کمربندی جنوبی مراغه به طول پنج کیلومتر اشاره کرد و گفت: ضلع رفت این مسیر از میدان مجلس تا میدان بسیج از جمله مطالبات مهم شهروندان است که با مشارکت شهرداری و راهداری تکمیل میشود.
به گفته فرماندار شهرستان ویژه مراغه طرح چهار خطه کردن جاده قدیم مراغه به هشترود به طول چهار کیلومتر، ابتدای جاده مراغه ـ هشترود و روکش آسفالت ورودی غربی مراغه مقابل پادگان و مسیر مراغه ـ بناب به طول ۱۰ کیلومتر رفت و برگشت و بهسازی محور مراغه ـ ملکان از طرحهای مهم شهرستان است.
وی خاطرنشان کرد: اولویت اصلی راهداری در سال جاری باید بهسازی ورودیها و خروجیهای شهر باشد تا ضمن ارتقای ایمنی، سیمای ورودی مراغه نیز متناسب با جایگاه این شهرستان بهبود یابد.