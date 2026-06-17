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سامانه جستجوی مداحی «تکیه» در پیامرسانهای بله و تلگرام فعال شد تا کاربران با جستجویی آسان به بیش از ۲۲۰ هزار فایل محتوای مذهبی شامل مداحی، سخنرانی و قرآن دسترسی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با فرارسیدن ایام محرم و عزای سید و سالار شهیدان، ربات جستجوی مداحی سامانه «تکیه» جهت آمادگی هرچه بیشتر برای ورود به ماه محرم و ایفای نقش مؤثرتری در تعمیق معارف دینی در پیامرسان بله و تلگرام راهاندازی شد.
این بستر مجازی با هدف بهرهمندی کاربران از محتواهای مذهبی طراحی شده و تلاش دارد زمینهای فراهم آورد تا مخاطبین با جستجوی آسان بتوانند به محتواهای مذهبی مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند.
در این سامانه، کاربران میتوانند به بیش از ۲۲۰ هزار محتوای دستهبندیشده دسترسی داشته باشند. این محتواها در زمینه مداحی، سخنرانی، نماهنگ، پادکست، مناجات و قرآن بر اساس نام صاحب اثر، عنوان اثر و یا جملهای کوتاه از اثر، قابلیت جستوجو دارند.
در این ربات امکان دسترسی به فایل مداحی، متن مداحی و لیست پخش مناسبتهای مذهبی فراهم شده است. کاربران میتوانند پس از انتخاب فایل مورد نظر به اطلاعات بیشتری مربوط به آن فایل دسترسی داشته باشند.
علاقمندان میتوانند با نصب پیامرسان «بله» با عضویت در ربات سامانه تکیه به آدرس @tekye_bot و همچنین در تلگرام به آدرس @tekyebot از امکانات این ربات بهرهمند شوند.