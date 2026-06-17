

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما رضا افلاطونی در حاشیه افتتاح طرح توسعه کمربند فضای سبز فرودگاه امام خمینی (ره) همزمان با روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی و خشکسالی بابیان اینکه رویکرد جدید این سازمان، تبدیل بیابان‌ها به کانون اقتصاد و معیشت جوامع محلی است گفت: توسعه پوشش گیاهی سازگار با اقلیم، تقویت معیشت جوامع محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی بیابان‌ها از جمله گردشگری و انرژی خورشیدی در دستور کار سازمان قرار دارد.

وی افزود: با وجود محدودیت‌های اعتباری در سال گذشته، بخش مهمی از برنامه‌های مقابله با بیابان‌زایی با استفاده از منابع مکمل، مشارکت خیرین و ظرفیت‌های مردمی اجرا شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر استفاده از گونه‌های گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی هر منطقه گفت: هدف از این اقدام، تثبیت خاک، کاهش فرسایش بادی و احیای سرزمین است.

افلاطونی نقش جوامع محلی را در موفقیت طرح‌های بیابان‌زدایی کلیدی دانست و تصریح کرد: هرجا مشارکت مردم به‌صورت واقعی شکل گرفته، نتایج پایدارتر و موفق‌تری حاصل شده است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سال‌های آینده توسعه مدیریت مشارکتی و مردمی در عرصه‌های بیابانی را با جدیت دنبال خواهد کرد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مقابله با بیابان‌زایی را نیازمند نگاه بلندمدت و سرمایه‌گذاری مستمر دانست و گفت: بیابان‌ها باید از یک تهدید به فرصتی برای توسعه اقتصادی و اشتغال جوامع محلی تبدیل شوند.