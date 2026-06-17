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مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: ۹۵ اراذل اوباش که با ایجاد نزاع و درگیری خیابانی موجب سلب آسایش و ارعاب شهروندان شده بودند در رشت دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و همچنین یگانهای تابعه فرماندهی انتظامی شهرستان رشت در چارچوب طرحهای ارتقاء امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی، از ابتدای سال تاکنون مجموعهای از اقدامات عملیاتی در سطح شهرستان رشت به اجرا درآمد.
در جریان این مأموریتها و همچنین تماسهای مردمی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰، ۹۵ اراذل اوباش که با ایجاد نزاع و درگیری خیابانی موجب سلب آسایش و ارعاب شهروندان شده بودند دستگیر و ۱۶۷ قبضه انواع سلاح سرد از این افراد کشف و ضبط شد.
متهمان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و تعدادی از این افراد نیز با دستور قضایی روانه زندان شدند.
برپایه این گزارش از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۸ نفر اراذل و اوباش که پرونده شرارت و درگیری داشتند به مراجع انتظامی احضار شدند و به منظور جلوگیری از هرگونه تحرک مجرمانه از آنها تعهد گرفته شد.