سنندج میزبان مدیران و کارشناسان آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش قطب چهار کشور بود، نشستی که در آن برنقش مهارت آموزی در توسعه کشور و ضرورت گسترش زیرساخت‌های آموزشی برای تربیت نیروی انسانی ماهر تأکیدشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیرکل دفتر آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش در این نشست با اشاره به وضعیت مطلوب استان کردستان در حوزه آموزش های مهارتی گفت:سهم آموزش های فنی و حرفه ای در کردستان از میانگین تعیین شده بالاتراست و این استان عملکرد مناسبی دراین بخش دارد.