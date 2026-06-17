رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری یزد از رویکرد جدید این سازمان برای حفظ، توسعه و ارتقای کیفی فضا‌های سبز شهری با بهره‌گیری از روش‌های نوین و علمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، محمد سعید کاشفی با اشاره به شرایط ویژه اقلیمی یزد و کمبود منابع آبی در این استان کویری، بر ضرورت بهره‌گیری از رویکردی چند منظوره در حفظ، نگهداری و توسعه فضا‌های سبز شهری با نگاه ویژه به موضوع مدیریت آفات و بیماری‌ها، انتخاب گونه‌های مقاوم، آموزش و استفاده بهینه از منابع موجود تاکید کرد.

کاشفی با بیان این که فضا‌های سبز شهری به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه پایدار شهرها، نقش به سزایی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند، تصریح کرد: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای حفظ و توسعه این گونه فضاها، از ضروریت‌های مدیریت شهری است و در همین راستا، اجرای مدیریت تلفیقی آفات (IPM)، رهیافتی اکولوژیکی برای کنترل آفات و بیماری‌ها در فضا‌های سبز محسوب می‌شود.

وی در خصوص مفهوم مدیریت تلفیقی آفات، گفت: در این شیوه، روش‌های بیولوژیک، زراعی، فیزیکی و ادوات شیمیایی، به گونه‌ای با هم تلفیق و ترکیب می‌شوند که علاوه بر کاهش هزینه ها، خطرات زیست محیطی کمتری نیز به دنبال خواهند داشت و این موضوع، اتفاقی مهم در پایداری فضای سبز شهری است.

رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری با اشاره به این‌که برنامه‌های مدیریت تلفیقی، در قالب جدول باغبانی ویژه اقلیم خشک یزد تدوین شده است، افزود: کنترل بیولوژیک آفات و بیماری‌ها، حذف علف‌های هرز، اجرای محافظ تنه درختان، شستشو، تغذیه و هرس فرم‌دهی درختان از جمله اقدامات معاونت فضای سبز سازمان است که در سطح مناطق پنجگانه شهرداری به صورت منظم و مداوم در طول سال اجرا می‌شود.

کاشفی در پایان با تأکید بر ضرورت پایش مستمر وضعیت فضا‌های سبز شهری، بهبود این حوزه را جزو اولویت‌های سازمان برشمرد و گفت: اجرای برنامه‌های آموزشی ویژه باغبانان و کارشناسان فضای سبز مناطق پنج‌گانه نیز از جمله اقدامات و رویکرد‌هایی است که به صورت منظم و دوره‌ای در دستور کار سازمان قرار دارد.