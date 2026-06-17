معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، صبح امروز در جمع خبرنگاران؛ پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور را مهم‌ترین هدف سفر به استان ایلام عنوان کرد و گفت: در این سفر از سال گذشته تاکنون مصوبات سفر را ارزیابی خواهیم کرد.