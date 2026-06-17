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سفر معاون اجرایی پزشکیان به ایلام برای پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور

معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، صبح امروز در جمع خبرنگاران؛ پیگیری مصوبات سفر رییس جمهور را مهم‌ترین هدف سفر به استان ایلام عنوان کرد و گفت: در این سفر از سال گذشته تاکنون مصوبات سفر را ارزیابی خواهیم کرد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۷- ۱۶:۰۳
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سفری برای پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور/ معاون اجرایی پزشکیان به ایلام آمد

برچسب ها: معاون اجرایی رئیس جمهور ، قائم پناه ، استان ایلام
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