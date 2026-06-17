روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: چهار جلسه مشاوره تخصصی رایگان برای هزار نفر اول شرکت‌کننده در طرح ملی پایش سلامت روان کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: با هدف اجرای مسئولیت اجتماعی و ارتقای سلامت روان جامعه، با اختصاص اعتباری بیش از دو میلیارد تومان، هزار نفر اول ساکنان کیش و شرکت کننده در طرح ملی پایش سلامت روان، چهار جلسه مشاوره تخصصی فردی و حضوری رایگان برگزار می شود.

اداره بهزیستی کیش و با استفاده از ظرفیت مشاوران و روانشناسان کیش جلسات تخصصی حضوری و رایگان را در قالب طرح ملی پایش سلامت روان، برگزار می کند.

طرح ملی سنجش سلامت روان، با هدف شناسایی سریع افراد در معرض آسیب‌های روانی ناشی از جنگ تحمیلی و بحران‌های اخیر، به‌ویژه اختلال استرس پس از سانحه، طراحی شده است و تمامی افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند در آن شرکت کنند.

طرح ملی پایش سلامت روان مبتنی بر یک فرآیند سه‌مرحله‌ای غربالگری و مداخله روان‌شناختی اجرا می‌شود.

افراد در مرحله اول با مراجعه به درگاه رسمی behzisti.porsline.ir و تکمیل پرسشنامه، غربالگری و بر اساس نتایج به سه سطح کم‌خطر، متوسط و پرخطر طبقه‌بندی می‌شوند.

افرادی که در مرحله دوم در سطح پرخطر قرار می‌گیرند وارد ارزیابی تخصصی‌تری می‌شوند و با استفاده از ابزار‌های علمی در ابعاد اجتماعی، شغلی و خانوادگی، شدت علائم و آسیب روانی فرد بررسی و مداخله تخصصی روانشناسی آغاز می شود.

افراد در مرحله سوم نیز بر اساس سطح خطر به مسیر‌های حمایتی متناسب برای دریافت خدمات تخصصی مشاوره، روان‌درمانی یا روان‌پزشکی ارجاع داده می‌شوند.

سازمان منطقه آزاد کیش از ساکنان بالای ۱۸ سال دعوت کرد با مشارکت در این طرح ملی، با کمک به پایش دقیق‌تر وضعیت سلامت روان جامعه، از فرصت بهره‌مندی خدمات تخصصی مشاوره رایگان نیز بهره مند شوند.

خانواده‌ها و افرادی که به ویژه در بحران‌های اخیر نیازمند دریافت خدمات مشاوره و حمایت روانی هستند، می‌توانند هر روز از ساعت ۹ تا ۱۴ به ساختمان شماره ۲ اداره امور زنان و خانواده سازمان منطقه آزاد کیش واقع در مجتمع مهستان مراجعه کنند و یا با شماره ۴۴۵۶۰۰۹۵ با پیش شماره ۰۷۶ تماس بگیرند.