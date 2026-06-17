

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم کشتی آزاد جوانان ایران ۳۰ خرداد تا ۹ تیرماه به میزبانی کمپ تیم‌های ملی شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی خانه کشتی شهید ابراهیم هادی برگزار می‌شود.

اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که می‌باید قبل از ساعت ۱۵ روز شنبه ۳۰ خردادماه در محل تمرینات حضور داشته باشند، به شرح زیر است:

۵۷ کیلوگرم: عرفان سیری (تهران) امیرمحمد رحیم نیا (لرستان)

۶۱ کیلوگرم: علی اصغر سلطانی (مازندران) اهورا خاطری (مازندران)

۶۵ کیلوگرم: امیررضا تیموری زاد (تهران) ابوالفضل کوشکی (لرستان)

۷۰ کیلوگرم: سجاد پیردایه (لرستان) امیررضا صفاخیل (البرز)

۷۴ کیلوگرم: محمدمهدی ممیوند (لرستان)

۷۹ کیلوگرم: سبحان اسمی (تهران) ابوالفضل حسینی (مازندران)

۸۶ کیلوگرم: ابوالفضل شمسی پور (تهران) رضا جلیلیان (کرمانشاه)

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین خاک پا (مازندران) ابوالفضل رحمانی (مازندران)

۹۷ کیلوگرم: دانیال توکلی (مازندران)

۱۲۵ کیلوگرم: ابوالفضل محمدنژاد (تهران) امیرحسین عزیزی (تهران)

سرمربی: احسان امینی

مربیان: بهنام احسان پور – سعید ابراهیمی – رسول دهقان نژاد – بیژن زینی فر – ایمان ملکی

ماساژور: بهادر علیزاده

بدنساز: حمیدرضا سلمانلو

سرپرست: علی معینی پور – سعید قهروی