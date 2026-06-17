از ابتدای سال گذشته تاکنون، ۴ هزار و ۲۲۳ ردیف کالا به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در انبار‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید محمد موسویان، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: باتوجه‌به وضعیت موتورسیکلت‌ها، خودرو‌ها و اموال موجود در پارکینگ‌ها و انبار‌های سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، دادستانی در راستای ساماندهی آنها دستورات لازم را صادر کرد.

وی بر اهمیت تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های سازمان اموال تملیکی تأکید کرد و گفت: این اموال بیت‌المال است و باید این کالا‌ها دراسرع‌وقت و در کمترین زمان ممکن تعیین تکلیف شود.

موسویان ادامه داد: از ابتدای سال گذشته تاکنون، ۴ هزار و ۲۲۳ ردیف کالا به ارزش بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال در انبار‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شده است که بیش از ۵ هزار و ۶۲۱ میلیارد ریال کالا استرداد، بیش از ۹۷۸ میلیارد ریال امحا و بیش از ۴ هزار میلیارد ریال کالا به فروش رفته است.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان افزود: باوجود خروج وضعیت انبار‌ها از شرایط نابسامان گذشته و خروج کالا‌های تعیین تکلیف شده فلذا وجود تعدادی از کالا‌ها و رسوب آنها از عمده مشکلات موجود است.

وی تاکید کرد: باتوجه‌به مقادیری از کالا‌هایی که حکم برائت مالکان صادر، اما برای تحویل مراجعه نکرده‌اند، سازمان اموال تملیکی لازم است در صورت حضور نداشتن مالک و استرداد کالا در فرایند اداری با قید فوریت تعیین تکلیف و نتیجه به دبیرخانه معاونت حقوق عامه گزارش شود.

موسویان به محل نگهداری کالا‌های سریع الفساد و سلامت‌محور اشاره کرد و گفت: باتوجه‌به اینکه این کالا‌ها با سلامت عمومی ارتباط مستقیم دارند لازم است با قید فوریت و خارج‌ازنوبت استعلام لازم گرفته و سریع تعیین تکلیف شوند.

دادستان عمومی و انقلاب استان اصفهان علاوه بر اعلام آمادگی دستگاه قضایی استان در انجام اقدام لازم برای احقاق حقوق مردم در موارد تضییع حقوق بیت المال و حقوق شهروندان، بر ضرورت تحمیل نشدن هزینه‌های گزاف به مردم رسیدگی دقیق به پرونده‌های کالا‌های ضبط شده تأکید کرد.