رونمایی از کتاب «روایت صادق» در رشت رونمایی از کتاب «روایت صادق» در رشت رونمایی از کتاب «روایت صادق» در رشت رونمایی از کتاب «روایت صادق» در رشت رونمایی از کتاب «روایت صادق» در رشت رونمایی از کتاب «روایت صادق» در رشت رونمایی از کتاب «روایت صادق» در رشت رونمایی از کتاب «روایت صادق» در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان گیلان در آیین رونمایی از کتاب «روایت صادق» با موضوع زندگی روحانی شهید میرصادق حبیب‌زاده کوزانی که به همت اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان در رشت برگزار شد گفت: تداوم انقلاب اسلامی در گرو انتقال صحیح ارزش‌های دفاع مقدس، ترویج مقاومت وایستادگی است.

سرهنگ کامیار مهدی‌پور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه شهید روحانی میرصادق حبیب‌زاده، افزود: انتقال مفاهیم و ارزش‌های دوران دفاع مقدس را عامل اصلی استمرار شعار‌های انقلاب اسلامی و پایداری نظام است.

وی تصریح کرد: نزدیک به نیم قرن از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و در تمام این سال‌ها، مردم ما در روز‌های سخت با افتخار در میدان ایستادگی کردند؛ ایستادگی‌ای که یادآور جان‌فشانی‌های شهیدانی همچون شهید حبیب‌زاده در راه این مسیر است.

وی با اشاره به چرایی امتداد مسیر انقلاب، گفت: بقای انقلاب اسلامی با همان شعار‌های نخستین، مدیون اندیشه ناب امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و خون شهداست. شهید حبیب‌زاده نیز دقیقاً به‌خاطر همین اندیشه‌های ناب و ایده‌های روشنگرانه‌اش برای حفظ نظام و انقلاب، هدف ترور منافقان قرار گرفت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گیلان با تأکید بر ضرورت اخلاق‌محوری در این مسیر، خاطرنشان کرد: نباید تصور کنیم که برخورداری از بیشترین امتیازات مادی، تنها هدف از وابستگی به انقلاب است؛ بلکه همه ما در برابر رسالت انتقال این گنجینه گرانبها مسئولیم و باید بر محور اخلاق و وظیفه‌شناسی حرکت کنیم.

سرهنگ کامیار مهدی‌پور، وی در ادامه با اشاره به الزامات روزآمدسازی این انتقال، گفت: مفاهیم و ادبیات پایداری که از دوران دفاع مقدس استخراج شده، باید با استفاده از صنایع خلاق و ابزار‌های نوین فرهنگی به جامعه، به‌ویژه نسل جوان، منتقل شود. این انتقال باید با دقت و از طریق ساختار‌های فرهنگی صورت گیرد تا پایداری نظام در تمامی عرصه‌ها تضمین شود.

شهید سیدصادق حبیب‌زاده، سال ۱۳۲۳ در روستای کوزان از توابع شهرستان شفت، در خانواده‌ای متدین و روحانی چشم به جهان گشود.

این شهید والامقام، همزمان با قیام خونین ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ دستگیر شد وبا اوج‌گیری نهضت انقلاب در سال‌های ۵۶ و ۵۷، دامنه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود را در جهت آگاهی بخشی مردم گسترش داد.

منافقان کوردل که تاب فروغ این طلبه انقلابی را نداشتند سرانجام او را در دهم شهریورماه سال ۱۳۶۰، دو روز پس از شهادت شهیدان رجایی و باهنر، به شهادت رساندند.