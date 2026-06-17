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مساجد استانهای خراسان با راهاندازی «قرارگاه هممحله امام رضا (ع)»برای میزبانی بیش از ۱۰ میلیون زائرِ مراسم تشییع رهبر شهید آماده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون مرکز رسیدگی به امور مساجد استانهای خراسان، با اعلام این خبر گفت: این قرارگاه از ۱۵ تا ۲۵ تیرماه ۱۴۰۵، علاوه بر مشهد مقدس، در شهرستانهای واقع در مسیرهای مواصلاتی به مشهد (از جمله بجنورد، شیروان، طبس، سبزوار، نیشابور، قوچان، تربتحیدریه، گناباد و مهولات) به زائران خدمترسانی خواهد کرد.
حجتالاسلام امیرحسین احمدنیا افزود: در حال حاضر، بیش از ۴۰۰ مسجد در مشهد با ظرفیت میزبانی از ۱۱۳ هزار و ۳۸۳ نفر آماده شدهاند و تلاش برای افزایش این عدد تا سقف ۲۰۰ هزار نفر ادامه دارد.
وی ادامه داد: افزون بر مساجد، امکان بهرهگیری از ظرفیت منازل، حسینیهها و سایر اماکنِ متعلق به مجاورانِ داوطلب نیز در دستور کار قرارگاه قرار دارد.
وی بیان کرد: پیشبینی برپایی بیش از ۲۰۰۰ موکب توسط هیئات مذهبی و تشکلهای مردمی شده است و «قرارگاه هممحله امام رضا (ع)» علاوه بر اسکان، خدماتی نظیر اطعام صلواتی، نذر خدمت و مهارت، و حملونقل رایگان را به زائران ارائه میدهد.
مجاورانِ داوطلب برای میزبانی یا خادمی، و زائرانِ متقاضی برای هماهنگی، میتوانند به سامانه «هممحله امام رضا (ع)» به نشانی zaer.masjedona.ir مراجعه کنند.