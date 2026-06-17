«نسیم‌آوا»، با موضوع موسیقی حماسی و سوگواری، «سلام تهران»، با روایت هنری نهضت عاشورا و فرهنگ ایثار و «تهران ۲۰»، با واقعیت‌های جدید از دیپلماسی آمریکا، از شبکه‌های نسیم و تهران پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه برنامه «نسیم‌آوا»، به تهیه کنندگی و اجرای محمدرضا محبی، باهدف پیوند میان ایام محرم و جنگ تحمیلی سوم از منظر موسیقی، هر شب ساعت ۲۰، از شبکه نسیم پخش می شود.

در این مجموعه، بخش‌های متنوعی از جمله بازطراحی بخش ها با بهره‌گیری از فناوری هوش مصنوعی، بررسی نوحه‌های اقوام مختلف و اجرای پویش ملی سرود‌های محرمی در نظر گرفته شده است. همچنین بخش‌هایی با تمرکز بر موسیقی پاپ محرم با تم نوستالژیک، خاطره‌بازی با موسیقی فیلم‌های مرتبط با ایام محرم و بازخوانی آثار موسیقی‌ای که در دوران جنگ همراه مردم بوده‌اند، از ویژگی‌های برجسته این برنامه به شمار می‌رود.

مجله صبحگاهی «سلام تهران»، پنج‌شنبه ۲۸ خرداد، ساعت ۷ صبح، به موضوعاتی، چون فرهنگ عاشورا، ایثار و شهادت، نذر‌های مردمی و تحولات ورزشی می‌پردازد.

در بخش فرهنگی، «عطیه موذن»، خبرنگار حوزه فرهنگ، هنر و سینما، میزبان «محسن میرزاعلی» نقال و پرده‌خوان است تا درباره روایت هنری و حماسی واقعه عاشورا و نقش هنر‌های آیینی در انتقال مفاهیم نهضت حسینی گفت‌و‌گو کند.

همچنین «طاهره تبیرئی» سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‌های استان تهران، درباره ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، خدمت‌رسانی به خانواده‌های معظم شهدا و پیوند میان شهدای دفاع از وطن و مکتب عاشورا سخن می‌گوید.

در بخش دیگری از برنامه، «علیرضا مرادی» از کسبه قدیمی بازار لبنیات تهران، درباره اهمیت رزق حلال در کسب‌وکار ایرانی و سنت‌های مردمی نذر شیر برای امام حسین (ع) در ایام محرم گفت‌و‌گو می‌کند.

در بخش ورزشی نیز، «آرش اسدی» و «رامین طبرسی» خبرنگار ورزشی، مهم‌ترین اخبار و رویداد‌های روز ورزش و رقابت‌های جام جهانی را بررسی می‌کنند.

این مجله صبحگاهی با تهیه‌کنندگی «آرمین عابدینی» و اجرای «مرتضی پرنیان» و «المیرا سماواتی»، از شنبه تا پنج‌شنبه، ساعت ۷ صبح به صورت زنده از شبکه تهران پخش می‌شود.

بررسی شکست آمریکا در جنگ اراده‌ها و بازگشت به مسیر دیپلماسی پس از جنگ رمضان، همچنین معرفی جایگاه علمی و شخصیتی دانشمند شهید منصور عسکری، موضوع گفت‌وگوی برنامه امشب «تهران ۲۰» است.

در میز سیاسی برنامه، «دکتر فواد ایزدی»، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، و «یعقوب رضازاده»، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، به بررسی شکست آمریکا در جنگ اراده‌ها و بازگشت به مسیر دیپلماسی پس از جنگ رمضان می‌پردازند.

در میز دوم برنامه، «فاطمه عسکری»، فرزند دانشمند شهید «منصور عسکری» به معرفی جایگاه علمی و شخصیتی این شهید والامقام خواهد پرداخت.

برنامه «تهران ۲۰»، با تهیه‌کنندگی «محمد علیبازی»، سردبیری «حمید انصاری» و اجرای «ساسان رئیسیان»، «پوریا پویا» و «قدسیه صالحی»، با محور‌های تخصصی «سیاسی» و «علم و فناوری»، روز‌های شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه، از شبکه تهران پخش می‌شود.