نماینده ویژه کشورمان در امور چین با بیان این جایگاه چین برای ایران منحصر‌به‌فرد است، گفت: چین فقط یک مشتری یا طرف تجاری ما نیست، بلکه شریک واقعی و راهبردی هستیم و قطعا ایران و چین محور بلوک‌های جدید منطقه‌ای خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه ایران در امور چین، صبح امروز (چهارشنبه ۲۷ خردادماه) در «نشست همفکری نماینده ویژه در امور چین با اتاق بازرگانی ایران» که با حضور جمعی از نمایندگان تشکل‌ها، اعضای کمیسیون اقتصادی اتاق بازرگانی و مدیران ارشد اقتصادی کشور برگزار شد، ضمن تسلیت فرارسیدن ایام ماه محرم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و در راس آن امام شهیدمان، گفت: بدون تردید آنچه امروز در ابعاد مادی، معنوی، عزت و افتخار نصیب ملت ایران شده، حاصل شهادت‌ها و جانفشانی‌های شهدا در طول سال‌های گذشته است. امیدواریم توفیق داشته باشیم پاسدار خون این شهیدان و امام شهیدمان باشیم.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری این نشست افزود: در نخستین فرصتی که در این شرایط پیدا کردم، در این جمع حاضر شدم، در واقع کمتر از ۴۸ ساعت پس از فراهم شدن شرایط، از دوستان خواستم با افتخار در جمع شما حاضر شوم تا بتوانیم درباره این مسئله گفت و گو کنم لذا از این جهت این جلسه برایم بسیار حایز اهمیت است.

جایگاه چین برای ایران منحصر به فرد است/ ایران و چین محور بلوک‌های جدید منطقه‌ای خواهند بود / نیازمند ایجاد نظام مالی، طراحی سازوکارهای لجستیکی، حمل‌ونقل و زیرساخت میان دو کشور هستیم

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قصد ندارم در این نشست از منظر تخصصی به مباحث اقتصادی بپردازم، اظهار کرد: من اقتصاددان نیستم و هیچ‌گاه چنین ادعایی نداشته‌ام و حداکثر می‌توانم ادعا کنم که به عنوان یک مدیر، توانایی هماهنگ‌سازی و تنظیم برخی امور را دارم. از ورود به مصادیق اقتصادی نیز پرهیز می‌کنم، چرا که طی دهه‌های گذشته، به‌ویژه از اوایل دهه ۷۰ تاکنون، بارها و بارها این مباحث مطرح شده و اسناد و گزارش‌های متعددی در این زمینه تهیه شده است.

قالیباف ادامه داد: آنچه اهمیت دارد این است که ما مسئولان در هر جایگاهی که قرار داریم، این درک را پیدا کنیم که این مردم هستند که اقتصاد، فرهنگ، سیاست و همه عرصه‌های کشور را پیش می‌برند. مسئولان در بهترین حالت می‌توانند تسهیل‌گری کنند، البته به شرط آنکه مانعی در مسیر حرکت مردم ایجاد نکنند. اما متأسفانه تا زمانی که پشت میز مسئولیت قرار داریم، گاه این واقعیت را به درستی درک نمی‌کنیم و زمانی متوجه می‌شویم که از آن جایگاه فاصله گرفته‌ایم.

مردم محور اصلی پیشرفت کشور و سرمایه‌ای ارزشمند و بی‌بدیل‌

وی تصریح کرد: مردم محور اصلی پیشرفت کشور و مردم ایران سرمایه‌ای ارزشمند و بی‌بدیل‌ هستند. مردم در جنگ اخیر بار دیگر ایران را به جهان معرفی کردند؛ هم به دوستان و هم به دشمنان. در عین حال مردم هم دوستان خود و هم دشمنان خود را بهتر شناختند.

قالیباف با تأکید بر جایگاه امروز جمهوری اسلامی ایران در عرصه جهانی گفت: معتقدم ایران اسلامی، امروز حتی نسبت به روزهای نخست پیروزی انقلاب، در دنیا شناخته‌شده‌تر شده است و جهان بعد از ۴۷ سال شاهد یک ایران دیگر بود. کافی است نگاهی به حوادث و تحولات یک سال گذشته، از خرداد سال گذشته تا خرداد امسال، بیندازیم تا ببینیم چه رخدادهای بزرگی در داخل و خارج کشور به وقوع پیوسته است.

وی افزود: اما امروز شاهد عزت، اقتدار و جایگاه متفاوت جمهوری اسلامی ایران در میان ملت‌ها و دولت‌ها هستیم و این بزرگ‌ترین فرصت پیش روی ماست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور گسترده مردم در عرصه‌های مختلف کشور گفت: وقتی به آمارها نگاه می‌کنیم و می‌بینیم ۳۱ میلیون نفر در «پویش جانفدا» ثبت‌نام کرده‌اند و اطلاعات اولیه خود را در سامانه‌ها ثبت کرده‌اند، بیش از پیش به عظمت ملت ایران پی می‌بریم. هرچه بیشتر به این مردم، فرهنگ و روحیه عاشورایی حاکم بر جامعه نگاه می‌کنیم، بیشتر متوجه ظرفیت‌های عظیم نهفته در این ملت می‌شویم.

وی ادامه داد: این سخنان را صرفاً از منظر احساسی بیان نمی‌کنم، بلکه بر اساس تجربه مدیریتی و اطلاعات موجود چنین برداشتی دارم. از سال ۱۳۶۸ تاکنون در حوزه‌های مختلف توسعه و پیشرفت کشور حضور داشته‌ام و به خوبی می‌دانم که ایران از ظرفیت‌های بالقوه فراوانی برخوردار است.

ضرورت اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و مالی برای ارتقای روابط با کشور چین

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت جدید خود در حوزه روابط با چین گفت: وقتی به سابقه روابط اقتصادی و همکاری‌های مشترک با چین نگاه می‌کنیم، می‌بینیم در بسیاری از حوزه‌ها نتوانسته‌ایم به نتایج مطلوب دست پیدا کنیم. بنابراین باید صادقانه بپرسیم اشکال کار کجاست و چه کسی قرار است این مشکلات را حل کند؟

جایگاه چین برای ایران منحصر به فرد است/ ایران و چین محور بلوک‌های جدید منطقه‌ای خواهند بود / نیازمند ایجاد نظام مالی، طراحی سازوکارهای لجستیکی، حمل‌ونقل و زیرساخت میان دو کشور هستیم

قالیباف با تأکید بر ضرورت اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و مالی برای ارتقای روابط با کشور چین اظهار کرد: بدون تردید در این مسیر نیازمند ایجاد یک نظام مالی و طراحی و اجرای سازوکارهای عمیق، دقیق و گسترده در حوزه لجستیک، حمل‌ونقل، فناوری و زیرساخت هستیم و باید بتوانیم در یک اکوسیستم مشترک، از آموزش گرفته تا بازار و زنجیره‌های تأمین، با شرکای خود به‌ویژه چین، پیوند برقرار کنیم. تحقق این هدف مستلزم آن است که در ابعاد مختلف اقتصادی دو کشور به یکدیگر متصل شوند.

وی با بیان اینکه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، موقعیت جغرافیایی، استحکام نظام، غیرت مردم، هوش و ذکاوت ایرانی و این باور الهی که در مردم ما وجود دارد، همگی منطبق با سنت‌های الهی است، گفت: مردم ما با همین سنت های الهی در مقابل استکبار و در مقابل آمریکا ایستاده‌اند و آن ها را شکست دادند.

مردم ایران قدرت‌هایی نظامی بزرگ دنیا را به زمین زدند

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مصاحبه‌ای که در میانه جنگ انجام دادم، گفتم هر کسی که تصور می‌کند ارتش آمریکا یا ارتش رژیم صهیونیستی بی‌عرضه هستند، اشتباه می‌کند. ارتش آمریکا، ارتش اول دنیا و ارتش رژیم صهیونیستی، ارتش اول منطقه و قدرت‌ هسته‌ای است وخوی درندگی آنها هم در اوج است و متوجه باشیم که مردم ما این چنین قدرت هایی را به زمین زدند و این جز با اعتقاد به سنت‌های الهی امکان‌پذیر نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: من جز مدیرانی نیستم که بگویبم تحریم یک کاغذ پاره است؛ ما در ابتدای دهه ۸۰ رشد اقتصادی ۱۲ درصدی بخش صنعت را تجربه کردیم و امروز را هم مشاهده می کنیم؛ اما اگر معنای رفع تحریم این باشد که بخواهیم تسلیم شویم، هرگز چنین کاری نخواهیم کرد و ملت ایران و همه مسئولان کشور نشان داده‌اند که جانشان را می دهند، اما اهل تسلیم نیستند.

وی تصریح کرد: من امروز به اینجا آمدم تا بگویم همه ما باید سنگری را که در اختیار رزمندگان میدان بود، تحویل بگیریم و بایستیم و مردم را از زیر فشارهای اقتصادی خارج کنیم و کشور را با قدرت بسازیم.

ایران برای چین یک شریک راهبردی است، نه صرفاً یک مشتری

قالیباف با بیان اینکه جایگاه چین برای برای این منحصر به فرد است، گفت: چین باید باور کند و باور خواهد کرد که ما فقط یک مشتری یا همتای تجاری نیستیم، بلکه یک شریک به تمام معنا هستیم.

وی افزود: با توجه به شرایط منطقه، دوستان به دقت گفتند که ما نیازمند شکل‌گیری بلوک‌های جدید (ائتلاف‌های منطقه‌ای) هستیم، البته این بلوک‌ها تا حدی نیز شکل گرفته‌اند و در هر بلوکی که در آینده شکل بگیرد، دو کشور ایران و چین در آن حضور قطعی خواهند داشت و محور این بلوک بندی ها خواهند بود.

جایگاه چین برای ایران منحصر به فرد است/ ایران و چین محور بلوک‌های جدید منطقه‌ای خواهند بود / نیازمند ایجاد نظام مالی، طراحی سازوکارهای لجستیکی، حمل‌ونقل و زیرساخت میان دو کشور هستیم

وی ادامه داد: تنظیم سیاست‌ها و چینش این همکاری‌ها در حوزه مأموریت‌های محوله بر عهده ماست و به همین دلیل از شما می‌خواهم در این میدان حضور جدی داشته باشید.

وی اظهار کرد: از همین رو، امروز در این نشست حضور پیدا کردم، زیرا معتقدم تأخیر حتی یک ساعت در این موضوع، ظلم به کشور و مردم است. از سویی دیگر همه باید ببیند که ایران نه تنها در حوزه‌های سیاسی و امنیتی، بلکه در حوزه اقتصاد نیز کشوری قدرتمند است.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ادامه این نشست اظهار کرد: باید بایستیم. من تردید ندارم همان‌گونه که در میدان دفاعی، با این غیرت و همتی که مردم در صحنه و خیابان‌ها نشان دادند و همچنین با تلاش‌هایی که در حوزه دیپلماسی دنبال شد، در مسیر توسعه، پیشرفت کشور و آبادانی ایران عزیز نیز با تکیه بر ظرفیت‌های موجود به موفقیت خواهیم رسید.

ایران، بهشت سرمایه‌گذاری است

وی افزود: در گفتن این سخن تعارف نمی‌کنم؛ شما بهتر از من می‌دانید که ایران واقعاً بهشت سرمایه‌گذاری است. حتی اگر کشور ما هیچ معدن و نفت هم نداشت، صرفاً موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیای سیاسی آن به تنهایی کفایت می‌کرد تا بتوانیم کشور را در بهترین و بالاترین شرایط اداره کنیم. این سخن را بر اساس مطالعه و تجربه می‌گویم. دست‌کم ۳۰ سال در حوزه جغرافیای سیاسی مطالعه، تدریس و فعالیت داشته‌ام و از نزدیک این موضوعات را دنبال کرده‌ام.

قالیباف ادامه داد: با کمک شما باید داشبوردی طراحی کنیم که هر روز بتوانم نبض اقتصادی و روابط ایران و چین را در آن مشاهده کنم، اشکالات را ببینم و آنها را به شما منتقل کنم و شما نیز مسائل را به ما منتقل کنید تا بتوانیم با همکاری یکدیگر مشکلات را برطرف کنیم.

وزیر صمت: با نگاه به مزیت‌ها و محدودیت‌های کشور باید مسیر توسعه را دنبال کنیم

در جریان این جلسه محمد اتابک، وزیر صمت با قدردانی از محمدباقر قالیباف برای پذیرش مسئولیت‌های خطیر ملی، گفت: از جناب آقای دکتر قالیباف بابت پذیرش این دو مسئولیت خطیر و تاریخ‌ساز تشکر می‌کنم. پذیرش این مسئولیت‌ها در شرایط حساس کشور، ایثار بزرگی بود؛ چراکه کشور در یک پیچ تاریخی قرار داشت و جنابعالی این مسئولیت سنگین را پذیرفتید. امیدوارم خیرات و برکات تمامی تلاش‌هایی که انجام می‌دهید، نصیب جامعه و آحاد مردم عزیز کشور شود.

وی با اشاره به وضعیت بخش صنعت کشور افزود: سال گذشته رشد صنعت کشور با کاهش مواجه بود و اکنون که بیش از یک سال از جنگ ۱۲ روزه می‌گذرد، عملاً رشد صنعت کشور منفی بوده است. اگر عملکرد سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌شود که صنایع کشور معمولاً برای ۳۲۰ تا ۳۳۰ روز کاری در سال برنامه‌ریزی می‌کنند و تمامی برآوردهای اقتصادی برای رشته‌فعالیت‌های مختلف نیز بر همین مبنا انجام می‌شود؛ اما در سه سال گذشته به دلیل مشکلات حوزه انرژی، امکان فعالیت بیش از ۱۵۴ روز در سال فراهم نبوده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: بنابراین یکی از حیاتی‌ترین موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، مسئله انرژی است. علیرغم تمامی اقداماتی که انجام شده، تولید ناخالص داخلی کشور در ۱۰ سال گذشته به رشدی که باید دست پیدا می‌کرد، نرسیده است.

وی تاکید کرد: با نگاه به مزیت‌ها و محدودیت‌های کشور باید مسیر توسعه را دنبال کنیم. هرچند دوستان درباره مزیت‌ها و محدودیت‌ها مطالبی را مطرح کردند، اما بدون تردید بخش معدن یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های کشور به شمار می‌رود. در تمامی ارکان این حوزه با نیاز به سرمایه‌گذاری مواجه هستیم و این بخش می‌تواند در مدت‌زمان کوتاهی به رشد اقتصادی کشور کمک کند.

جایگاه چین برای ایران منحصر به فرد است/ ایران و چین محور بلوک‌های جدید منطقه‌ای خواهند بود / نیازمند ایجاد نظام مالی، طراحی سازوکارهای لجستیکی، حمل‌ونقل و زیرساخت میان دو کشور هستیم

در جریان این نشست، حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: خوشبختانه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، تصویر جدیدی از جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین‌المللی شکل گرفت و ایران جدیدی به دنیا معرفی شد. امیدواریم پس از مذاکرات و تفاهمات صورت‌گرفته با آمریکا که با مدیریت دکتر قالیباف و پیگیری‌های شبانه‌روزی ایشان دنبال شد، موفقیت‌های قابل توجهی در حوزه اقتصاد کشور حاصل شود.

وی تأکید کرد: فعالان اقتصادی نیز در جریان جنگ رمضان حماسه‌آفرینی کردند و نقش مهمی در حفظ ثبات اقتصادی کشور ایفا کردند.

در ادامه این جلسه، خانم مستوفی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی تهران، گفت: باید تأکید کنم که تاکنون چینی‌ها در ایران عمدتاً در نقش پیمانکار حضور داشته‌اند و سرمایه‌گذاری مشخص و مؤثری در کشور انجام نداده‌اند؛ از این رو لازم است با رفع برخی موانع و مشکلات، زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاری‌های واقعی چینی در ایران فراهم شود.

در ادامه، قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، اظهار کرد: معتقدم، ما باید الگوی توسعه چین را به‌درستی درک کنیم و بدانیم این کشور تا سال‌های ۲۰۳۵ و ۲۰۵۰ در چه مسیری حرکت خواهد کرد تا بتوانیم سند توسعه روابط ایران و چین را متناسب با این چشم‌انداز تنظیم و هماهنگ کنیم.

وی با بیان اینکه حضور ایران در بازارهای چین باید به یکی از اولویت‌های اصلی در روابط دو کشور تبدیل شود، گفت: برای آنکه بتوانیم ابتکار «یک کمربند ـ یک جاده» را به‌طور مؤثر دنبال کنیم، نیازمند اتخاذ اقدامات جدی و برنامه‌ریزی‌شده هستیم تا ایران بتواند به مرکز اتصال چین با منطقه غربآسیا تبدیل شود. همچنین باید توجه ویژه‌ای به ایجاد و تقویت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان ایران و چین داشته باشیم.

در ادامه این جلسه، منصوری، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: تمامی برنامه‌هایی که قرار است میان ایران و چین به اجرا درآید، نیازمند قاعده‌گذاری، نهادسازی و ایجاد سازوکارهای مشخص اجرایی است.

وی تأکید کرد: ظرفیت مناسبی وجود دارد تا ایران به یکی از تأمین‌کنندگان قطعات و تجهیزات مورد نیاز چین تبدیل شود و از این مسیر نیز سطح توانمندی‌های صنعتی خود را ارتقا دهد. از این رو لازم است نهاد مشخص و کارآمدی برای پیگیری و اجرای این اقدامات شکل بگیرد.

در جریان این نشست، حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، گفت: ما نیازمند ایجاد بستری برای سیاست‌گذاری متمرکز در حوزه روابط با چین هستیم. روابط اقتصادی ایران و چین به فرماندهی واحد و مدیریت منسجم نیاز دارد و حضور در چنین ساختاری می‌تواند به شناسایی و پیگیری اولویت‌های دو طرف کمک کند.

جایگاه چین برای ایران منحصر به فرد است/ ایران و چین محور بلوک‌های جدید منطقه‌ای خواهند بود / نیازمند ایجاد نظام مالی، طراحی سازوکارهای لجستیکی، حمل‌ونقل و زیرساخت میان دو کشور هستیم

وی تأکید کرد: بخش دشوار کار آن است که تصویر و ذهنیتی را که در میان برخی سیاست‌گذاران نسبت به چین وجود دارد، اصلاح کنیم. همچنین باید توجه داشت که روابط تجاری ایران و چین در سال‌های گذشته عمدتاً در سطح اولیه و پایه‌ای باقی مانده است. بنابراین لازم است منافع، اهداف و اولویت‌های چین را به‌خوبی بشناسیم تا بتوانیم روابطی پایدار و مؤثر با این کشور برقرار کنیم.

این فعال اقتصادی همچنین تأکید کرد: نهادسازی در روابط ایران و چین نباید به ایجاد نهادهای موازی و ساختارهای تکراری منجر شود.

در ادامه این جلسه، حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران، گفت: در حوزه صنعت، نیازمند حمایت دولت و همچنین سرمایه‌گذاری شرکای چینی هستیم. از سوی دیگر باید به جای واردات صرف قطعات، زمینه انتقال فناوری و تکنولوژی چینی به کشور را فراهم کنیم و تحقق این هدف نیز مستلزم ثبات قوانین و مقررات است.

همچنین فیض اردکانی، مدیرعامل شرکت مس، در این نشست اظهار کرد: لازم است روابط ایران و چین از سطح مبادلات صرفاً تجاری فراتر رفته و به سطح همکاری‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه متقابل ارتقا یابد. چین هم مصرف‌کننده بزرگ مس است، هم تولیدکننده و هم سرمایه‌گذار مهمی در این حوزه به شمار می‌رود و این موضوع فرصت‌های قابل توجهی را برای همکاری‌های مشترک فراهم می‌کند.

در جریان این جلسه، دهقانی دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، گفت: سؤال مهم این است که در همکاری با چین، کدام محور باید در اولویت قرار گیرد. به اعتقاد بنده، بازار باید در صدر این اولویت‌ها باشد و ما باید حضور مؤثری در بازار چین پیدا کنیم؛ زیرا تجربه کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بخش مهمی از مسیر توسعه آنها از طریق دسترسی و حضور در بازارهای بزرگ جهانی طی شده است.

جایگاه چین برای ایران منحصر به فرد است/ ایران و چین محور بلوک‌های جدید منطقه‌ای خواهند بود / نیازمند ایجاد نظام مالی، طراحی سازوکارهای لجستیکی، حمل‌ونقل و زیرساخت میان دو کشور هستیم

وی تأکید کرد: جالب است بدانیم که در سال ۱۹۹۱ موافقت‌نامه بازرگانی میان ایران و چین به امضا رسیده است. از این رو اخیر از طرف چینی درخواست کرده‌ایم که این موافقت‌نامه به موافقت‌نامه تجارت ترجیحی ارتقا یابد؛ زیرا چنین توافقی می‌تواند زمینه توسعه بازارهای صادراتی کشور را فراهم کند. هرچند طرف چینی با اصل پیشنهاد موافقت کرده است، اما هنوز حاضر به امضای نهایی این موافقت‌نامه نشده‌اند. در صورت تحقق این موضوع، بسیاری از محورهای همکاری و مشارکت ایران و چین ذیل این چارچوب تعریف و ساماندهی خواهد شد.

همچنین در جریان این جلسه، سعیدی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، گفت: ما باید حضور قدرتمندتری در بازار چین داشته باشیم و در شبکه کسب‌وکار این کشور نقش‌آفرینی کنیم تا از این طریق بتوانیم به شبکه‌های بین‌المللی تجارت و سرمایه‌گذاری متصل شویم.

علاوه بر این، مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، در این نشست گفت: باید تأکید کنم که حدود ۷۸ درصد صادرات محصولات پتروشیمی کشور به چین انجام می‌شود و همین موضوع اهمیت ویژه این کشور را برای اقتصاد ایران نشان می‌دهد.

وی افزود: از سوی دیگر، هنوز مشخص نیست قرارداد ایران و چین تا چه اندازه از مرحله نمادین عبور کرده و وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده است. این در حالی است که تاکنون شاهد سرمایه‌گذاری قابل توجهی از سوی طرف چینی در کشور نبوده‌ایم و لازم است در این زمینه شفاف‌سازی و اقدامات عملی بیشتری صورت گیرد.