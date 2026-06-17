پیام‌رسان آیگپ همزمان با آغاز ایام سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، سرویس ویژه «کاشوب» را به عنوان بستری جامع برای دسترسی به محتوای مذهبی و عاشورایی در اختیار کاربران خود قرار داد.

به گزارش خبرنگار

کاربران در این بخش می‌توانند به گلچینی از مداحی‌های ماندگار، مرثیه‌های حماسی، روضه‌های روز هیئت‌ها، نماهنگ‌های عاشورایی و مجموعه‌ای از دعا‌ها و مناجات‌های ویژه این ایام دسترسی پیدا کنند. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سرویس «کاشوب» با هدف ترویج فرهنگ حسینی و تسهیل دسترسی سوگواران به محتوای باکیفیت، مجموعه‌ای متنوع از تولیدات مذهبی را گردآوری کرده است.کاربران در این بخش می‌توانند به گلچینی از مداحی‌های ماندگار، مرثیه‌های حماسی، روضه‌های روز هیئت‌ها، نماهنگ‌های عاشورایی و مجموعه‌ای از دعا‌ها و مناجات‌های ویژه این ایام دسترسی پیدا کنند.

در این رسانه مذهبی، علاوه بر آثار مداحان مطرح، ویژه‌برنامه‌های مناسبتی محرم نیز ارائه شده است تا فضای معنوی این ایام در بستر دیجیتال برای علاقه‌مندان فراهم شود.

کاربران آیگپ برای بهره‌مندی از این خدمات می‌توانند به بخش «خدمات» در این پیام‌رسان مراجعه کرده و با انتخاب «سرویس مذهبی»، وارد دنیای محتوایی «کاشوب» شوند.