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رئیس انجمن «ایران ما» در ژاپن، مطالعه تاریخ هفتهزار ساله ایران را پیشنیاز هر پژوهشگری برای درک بهتر تمدن بشری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خانم جعفرزاده، رئیس انجمن «ایران ما» در ژاپن، با بیان آنکه امروز بیش از هر زمان دیگری به گفتوگو، شناخت متقابل و دفاع از صلح نیاز داریم، گفت: در روزهایی که اخبار جنگ، تحریم، تهدید و خشونت زندگی میلیونها انسان را تحت تأثیر قرار داده است، مسئولیت ما تنها تماشاگر بودن نیست. ما باید صدای حقیقت، عدالت و صلح باشیم.
رئیس انجمن ایران ما افزود: ایران کشوری با تاریخی چند هزار ساله، فرهنگی غنی و مردمی صلحدوست است. شناخت ایران تنها شناخت یک کشور نیست، بلکه شناخت بخشی مهم از تمدن بشری است.
رئیس انجمن ایران ما بیان کرد: امیدوارم نشست «تصویر ایران؛ دیروز، امروز، فردا» توانسته باشد تصویری واقعیتر از ایران و مردم آن ارائه دهد و زمینهای برای درک متقابل بیشتر میان مردم ایران و ژاپن فراهم سازد.
محمود از ایرانیان مقیم ژاپن در دو پرده نگار اولی در خصوص ایران و دیگری در خصوص اسرائیل به معرفی ایران و تاریخچه آن، وقوع انقلاب اسلامی و رُخدادهای بعد تا امروز اشاره داشت و در پرده نگار دوم به موضوع نسل کشی در غزه و جنایات جنگی رژیم صهیونیستی پرداخت.