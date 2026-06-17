معاون اجرایی رئیس‌جمهور در سفر به ایلام، ضمن بازدید از طرح‌های نفتی و انرژی، با پیوستن به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» بر ضرورت مدیریت مصرف برق در اوج بار تابستان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر قائم‌پناه امروز (چهارشنبه، ۲۷ خرداد) و در جریان سفر ۲ روزه خود به استان ایلام از طرح توسعه میدان نفتی آذر یک و نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی بازدید کرد.

در حاشیه آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی دول منیری در شهرستان دهلران استان ایلام، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، با پیوستن به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» حمایت خود را از برنامه‌های مدیریت مصرف برق اعلام کرد.

این پویش با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه انرژی و کاهش فشار بر شبکه برق در دوره اوج مصرف تابستان طراحی شده و از مشترکان درخواست می‌کند دمای سیستم‌های سرمایشی خود را روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند.

اجرای این پویش با تأکید بر نقش رفتار‌های ساده، اما اثرگذار مشترکان در مدیریت مصرف انرژی دنبال می‌شود؛ چراکه تنظیم دمای کولرها، استفاده صحیح از تجهیزات سرمایشی و کاهش مصارف غیرضروری می‌تواند نقش مهمی در تأمین برق پایدار برای همه مشترکان داشته باشد.

نیروگاه خورشیدی ۶ مگاواتی دول‌منیری دهلران در راستای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش سهم تولید برق پاک به بهره‌برداری رسید و گامی در مسیر تنوع‌بخشی به سبد تولید انرژی کشور محسوب می‌شود.

مسئولان صنعت برق با تأکید بر اهمیت همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف اعلام کرده‌اند رعایت دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد، خاموش کردن تجهیزات غیرضروری و استفاده بهینه از وسایل سرمایشی، از مهم‌ترین اقدامات برای عبور پایدار از دوره اوج بار تابستان است.

معاون اجرایی رئیس جمهور بیان کرد: ۵ هزار مگاوات حاصل نیروگاه‌های خورشیدی به برق کشور افزوده شد و بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مگاوات از این مقدار در این دولت بوده است. پیش‌بینی می‌شود ۵ هزار مگاوات برق خورشیدی دیگر از مرداد تا شهریور امسال به ظرفیت برق کشور افزوده شود.

پیشرفت توسعه میدان نفتی آذر و اشتغال‌زایی گسترده

براساس این گزاش، میدان نفتی آذر یک، دارای ظرفیت اسمی تولید سالانه ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه است و اکنون با ظرفیت حدود ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در حال تولید است. بیش از هزار و ۲۰۰ نفر به‌صورت مستقیم در این واحد مشغول به کار هستند.

سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای احداث این طرح بیش از یک‌میلیارد و ۲۵۸ میلیون یورو است و اجرای آن از سال ۱۳۹۰ آغاز شده و اکنون و با همت دولت چهاردهم، قطعه نخست آن به‌صورت ۱۰۰ درصدی به اتمام رسیده و توسعه قطعه دوم آن در حال انجام است.