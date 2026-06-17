معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد از بررسی و تعیین تکلیف ۳۳ پرونده مرتبط با اراضی خارج از محدوده شهر‌ها و روستا‌های استان یزد در نشست کارگروه زیربنایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سیدمهدی طلائی‌مقدم از بررسی و تعیین تکلیف ۳۳ پرونده مرتبط با اراضی خارج از محدوده شهر‌ها و روستا‌های استان یزد در نشست کارگروه زیربنایی خبر داد.

طلائی‌مقدم با بیان اینکه پرونده‌های مطرح‌شده در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط به کاربری اراضی مورد ارزیابی قرار گرفت، اظهار کرد: تصمیمات اتخاذشده با هدف تسهیل فرآیند‌های اجرایی، رفع موانع موجود و تسریع در اجرای طرح‌های بخش‌های مختلف صورت گرفته است.

وی افزود: کارگروه زیربنایی استان یزد با بررسی کارشناسی پرونده‌ها، زمینه لازم برای تسریع در روند قانونی واگذاری اراضی و اجرای طرح‌های مصوب را فراهم کرده است.

به گفته معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، این اقدامات در راستای مدیریت بهینه اراضی، حمایت از فعالیت‌های تولیدی و توسعه‌ای و بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های موجود استان یزد صورت می‌گیرد.

در این نشست که با حضور مدیرکل مدیریت بحران استان یزد و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان یزد برگزار شد، موضوعات مرتبط با پرونده‌های اراضی مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گرفت.