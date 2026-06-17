دبیر اجرایی ستاد پشتیبانی از جنگ استان: با تلاش جان‌فدایان ایران در ستاد پشتیبانی از جنگ و بازسازی، کمک‌های مردمی به مرز ۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، دبیر اجرایی ستاد پشتیبانی از جنگ استان در خبر 20 شبکه قزوین گفت: با تلاش و همت نیروهای داوطلب و جان‌فدایان ایران در ستاد پشتیبانی از جنگ و بازسازی، میزان کمک‌های مردمی جمع‌آوری‌شده تاکنون به مرز ۱۰ میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به برگزاری هفتمین جلسه ستاد مردمی حمایت از جنگ و بازسازی در استان قزوین افزود: این کمک‌ها با هدف حمایت از خانواده‌های رزمندگان و پشتیبانی از مناطق مختلف اختصاص می‌یابد.

آهنگرانی همچنین از مشارکت گسترده مردم و خیران در این حرکت مردمی قدردانی کرد و گفت: مسیرهای مختلفی برای مشارکت و اهدای کمک‌های مردمی در نظر گرفته شده تا علاقه‌مندان بتوانند در این اقدام حمایتی سهیم باشند.