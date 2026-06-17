معاون استاندار تهران تأکید کرد:
نقش راهبردی پست در خدماترسانی پایدار
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری تهران با حضور در منطقه پستی جنوب غرب و مرکز تجزیه و مبادلات تهران، ضمن ارزیابی زیرساختهای نوین لجستیکی و رباتیک، از نقشآفرینی مؤثر شبکه پستی در عبور از بحرانهای سخت و تداوم خدماترسانی به مردم قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
حسین کاغذلو، صبح امروز در بازدید میدانی، از فرآیندهای عملیاتی، ساختارهای لجستیکی و مرکز تجزیه و مبادلات تهران ، ضمن بررسی دقیق نحوه پردازش و توزیع مرسولات، از سامانههای نوین تجزیه و مبادلات، از جمله سامانه سورتینگ و رباتهای هوشمند بازدید کرد، سامانههایی که نقش مهمی در تسهیل و تسریع فرآیند جابهجایی مرسولات، افزایش دقت عملیات و کاهش خطای انسانی دارند.
کاغذلو در جمع کارکنان و مدیران شبکه پستی، با اشاره به جایگاه حساس این شبکه در تسهیل ارتباطات اجتماعی و اقتصادی، گفت: «پست فراتر از یک سازمان، به عنوان ستون فقرات ارتباطی جامعه، نقشی بیبدیل در پایداری خدمات عمومی دارد، تلاشهای بیوقفه و جهادی کارکنان پست، بهویژه در بزنگاههای تاریخی و شرایط بحرانی همچون دوران جنگ تحمیلی سوم، نمادی از تعهد ملی است که همواره در حافظه مردم باقی خواهد ماند.»
وی افزود: «امروز شبکه پستی با بهرهگیری از فناوریهای پیشرفته در مرکز تجزیه و مبادلات، در مسیر هوشمندسازی گام برمیدارد که این امر نویدبخش تسهیل هرچه بیشتر امور مردم و ارتقای رضایتمندی عمومی است و استانداری تهران نیز در راستای تقویت این زیرساختهای حیاتی، حمایتهای لازم را در دستور کار خود دارد.»
در ادامه این بازدید، محمدهادی، مدیرکل پست استان تهران، با ارائه گزارشی از وضع زیرساختهای پستی و برنامههای آتی برای توسعه خدمات هوشمند، بر عزم جدی این اداره کل برای بهینهسازی فرآیندها و کاهش زمان سیر مرسولات در سطح استان تأکید کرد.