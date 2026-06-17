تشییع و خاکسپاری شهید نظم و امنیت در رشت تشییع و خاکسپاری شهید نظم و امنیت در رشت تشییع و خاکسپاری شهید نظم و امنیت در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، پیکر مطهر این شهید والامقام پس از تشییع در گلزار شهدای رشت به خاک سپرده شد.

همچنین مراسم وداع با پیکر شهید شکوری دیشب با حضور مردم قدرشناس رشت در میدان شهدای ذهاب این شهر برگزار شد.

شهید سروان عرفان شکوری از کارکنان انتظامی شهرستان تالش بود که هنگام انجام مأموریت و مقابله با قاچاقچیان کالا در تالش مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.