مدیر انجمن اهدای عضو استان گلستان گفت: اعضای پیکر حسین لکزایی از کارکنان نیروی انتظامی استان گلستان که بر اثر سکته مغزی دار فانی را وداع کرد با رضایت خانواده به چندین بیمار نیازمند اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان، اربعین ولیخانی افزود: مرحوم لکزایی امسال سومین هم‌استانی فوت شده است که اعضای بدن وی پس از مرگ مغزی اهدا شد.

وی همچنین از مردم استان دعوت کرد:با پیوستن به فرهنگ اهدای عضو در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی ehdacenter.ir ثبت‌نام کنند یا افراد می‌توانند کد ملی خود را به سرشماره ۳۴۳۲ پیامک کرده و مراحل اعلام داوطلبی اهدای عضو را تکمیل کنند.