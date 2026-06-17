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فرمانده انتظامی شهرستان اردکان: در پی وقوع یک فقره سرقت ۲ تن پسته از یکی از ترمینالهای پسته، سارق ضمن هماهنگی قضایی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش پستههای سرقتی کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مجتبی نظری فرد گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت ۲ تن پسته از یکی از ترمینالهای پسته، رسیدگی به موضوع در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود:مأموران پلیس آگاهی شهرستان طی اقدامات فنی و اطلاعاتی و بررسی محل وقوع سرقت با تلاش شبانه روزی موفق به شناسایی سارق شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان اردکان ادامه داد: سارق ضمن هماهنگی قضایی دستگیر و در بازرسی از مخفیگاهش پستههای سرقتی کشف شد.
فرمانده انتظامی شهرستان اردکان گفت :متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.