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اجرای طرح شهید عجمیان در کهگیلویه و بویراحمد
طرح شهید عجمیان با هدف بهسازی، زیباسازی و انجام تعمیرات جزئی در مدارس اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان گفت: در قالب این طرح بازسازی و بهسازی هزار و ۳۴۰ کلاس درس در سطح استان هدفگذاری شده که با مشارکت بیش از ۱۰۰ گروه جهادی اجرا خواهد شد.
حسینی نیک با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف در اجرای این طرح اضافه کرد: پشتیبانی و تأمین نیازهای فنی از سوی ادارهکل نوسازی مدارس، برنامهریزی و هماهنگی توسط ادارهکل آموزش و پرورش و ساماندهی گروههای جهادی نیز با همکاری بسیج دانشآموزی، بسیج فرهنگیان و سپاه استان انجام میشود.
وی با بیان اینکه این طرح بر پایه استفاده از حداقل منابع و دستیابی به حداکثر بهرهوری طراحی شده گفت: رنگآمیزی، شادابسازی محیط آموزشی و رفع نواقص و تعمیرات جزئی مدارس از مهمترین اهداف این طرح است.
حسینی نیک افزود: مدارس شهری و روستایی در این برنامه قرار دارند، اما اولویت با مدارس بزرگمقیاس و مدارس واقع در مناطق حاشیه شهرها خواهد بود.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان از گروههای جهادی خیران و همه افرادی که امکان کمک و مشارکت در تأمین تجهیزات و مصالح مورد نیاز را دارند برای حضور در این طرح دعوت کرد و گفت: مشارکت مردمی میتواند نقش مهمی در ارتقای فضاهای آموزشی و ایجاد محیطی مطلوبتر برای دانشآموزان داشته باشد.