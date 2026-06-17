آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی، روز جمعه ۲۹ خرداد در مازندران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: به اطلاع دانش آموزان شرکت کننده در آزمون‌های ورودی پایۀ هفتم مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) و پایۀ دهم مدارس نمونه دولتی و تکمیل ظرفیت مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) می‌رساند که آزمون صبح روز جمعه ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ در ۴۱۸ شهرستان مختلف کشور (به شرح اسامی مندرج در جدول شماره ۱ در ذیل این اطلاعیه) برگزار می‌شود. فرایند برگزاری آزمون صبح از ساعت ۸:۰۰ آغاز می‌شود و درب‌های ورود به جلسه امتحان، ساعت ۷:۳۰ صبح بسته خواهد شد، لذا همۀ دانش آموزان باید قبل از بسته شدن درب‌های ورودی در محل حوزۀ امتحانی خود حاضر باشند.

الف) نحوه و زمان پرینت کارت شرکت در آزمون

برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون از روز دوشنبه ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ بر روی تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس sanjesh.org قرار گرفت و دانش آموزان می‌توانند با وارد کردن شماره پرونده و اطلاعات شناسنامه‌ای (نام، نام‌خانوادگی، شماره ملی، سال تولد و ...) خود نسبت به مشاهده و پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام و براساس آدرس تعیین شده بر روی پرینت کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل شناسنامه و ارائه آن الزامی است.

ب) آدرس، محل رفع نقص کارت و مندرجات کارت شرکت در آزمون

۱- با توجه به دریافت اطلاعات شناسنامه‌ای دانش آموزان از وزارت آموزش و پرورش، امکان ویرایش اطلاعات شناسنامه‌ای وجود ندارد؛ لذا چنانچه مغایرتی در اطلاعات شناسنامه‌ای کارت شرکت در آزمون شما وجود دارد ضروری است موارد مغایرت را از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود پیگیری نمایید.

۲- چنانچه مغایرتی در اطلاعات مندرج در کارت شرکت در آزمون شما (اولویت‌های انتخابی برای پایه هفتم) (سهمیه ایثارگران و اولویت‌های انتخابی برای پایه دهم) وجود دارد، تا قبل از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ منحصراً به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایید.

۳- درصورتی که نسبت به موارد مشروح ذیل معترض هستید، ضرورت دارد در روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ بر اساس آدرس درج شده در جدول شماره ۲ (مندرج در ذیل این اطلاعیه) به نماینده این سازمان مستقر در واحد رفع نقص مراجعه نمائید. در غیر این صورت مطابق ضوابط با دانش آموز رفتار خواهد شد.

۱-۳- چنانچه نسبت به بند‌های مربوط به جنس، معلولیت و شدت معلولیت معترض هستید.

توجه: چنانچه درخصوص بند معلولیت و شدت معلولِیت، خواستار اعمال آن هستید، لازم است گواهی معلولیت را از اداره بهزیستی محل سکونت خود دریافت و آن را تحویل واحد رفع نقص نمائید تا اقدامات لازم در این خصوص بعمل آید.

۲-۳- چنانچه عکس روی کارت دانش آموز دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مُهر، واضح نبودن عکس و یا عکس اشتباه است، ضرورت دارد ضمن همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، ۲ قطعه عکس ۴×۳ و شناسنامه، مطابق مکان، ساعت و تاریخ اعلام شده در بند «۳» به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در واحد رفع نقص مراجعه نمایید و موضوع را پیگیری نموده تا مشکل برطرف شود. در غیر این صورت برابر مقررات رفتار خواهد شد.

۳-۳ - چنانچه شماره داوطلبی شما چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا است.

۴- سایر اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون هر دانش آموز بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام که توسط خود دانش آموز تکمیل شده، در نظر گرفته شده است.

توجه: دانش آموزان برای آگاهی بیشتر از ضوابط آزمون، برگ راهنمای شرکت در آزمون را که بر روی تارنمای این سازمان قرار دارد بطور دقیق مطالعه نمایند.

ج) یادآوری‌های مهم

۱- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و اصل شناسنامه الزامی است.

توجه: دانش آموزانی که اصل شناسنامه را همراه نداشته باشند از ورود آنان به جلسه آزمون جلوگیری خواهد شد.

۲- دَرب‌های ورودی حوزه‌های امتحانی رأس ساعت ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) صبح بسته خواهد شد. فرایند برگزاری آزمون رأس ساعت ۸:۰۰ (هشت) آغاز می‌شود؛ لذا از ورود دانش آموزان پس از بسته شدن دَرب‌های ورودی به محوطه و یا سالن‌های امتحانی ممانعت به عمل خواهد آمد.

۳- هر دانش آموز برای پاسخگویی به پاسخنامه سوالات باید چند مداد سیاه نرم پررنگ، مداد تراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته باشد.

۴- خارج نمودن ملزومات آزمون (پاسخنامه، کارت شرکت در آزمون، دفترچه سؤالات یا بخشی از دفترچه سؤالات) از جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود و با دانش آموزانی که اقدام به این تخلف نمایند طبق ضوابط رفتار خواهد شد.

۵- مخدوش نمودن و پاره نمودن پاسخنامه، عدم ارائه پاسخنامه در زمان مقرر و تعلل در ارائه مدارک امتحانی ماهیتاً از مصادیق تخلّف و تقلّب محسوب می‌شود و با دانش آموزان متخلف برابر با قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری رسیدگی و برخورد خواهد شد.

۶ – از آوردن هرگونه وسایل اضافی غیر از ملزومات شرکت در آزمون خودداری نمایید.

ضمنا همراه داشتن وسائل الکترونیکی هوشمند از قبیل ساعت، دستبند و ...؛ ماشین حساب و دستگاه‌های حافظه دار از جمله تلفن همراه (حتی خاموش) در جلسه آزمون تخلف محسوب می‌شود.

۷- با توجه به شخصی‌سازی شدن دفترچه‌های سؤال و پاسخنامه، امکان ثبت‌‎نام جدید و یا انتقال حوزه (میهمانی) در این آزمون‌ها وجود ندارد.

۸- رعایت پوشش اسلامی در حوزه برگزاری آزمون الزامی است.

۹- درصورت بوجود آمدن هرگونه مشکل در فرایند برگزاری آزمون، لازم است نسبت به ارسال درخواست، حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ از طریق سامانه پاسخ‌گویی اینترنتی این سازمان به نشانی https://request.sanjesh.org اقدام نمایید. درخواست¬های واصله بعد از تاریخ فوق قابل بررسی و پیگیری نخواهد بود.

دریافت جدول شماره ۱- شهرستان و یا بخش محل اجرای آزمون‌های سمپاد و نمونه دولتی سال ۱۴۰۵

دریافت جدول شماره ۲- آدرس محل رفع نقص آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی سال ۱۴۰۵

آدرس ﻣﺤﻞ رفع نقص کارت شرکت در آزﻣون حوزه خواهران و برادران استان مازﻧﺪران:

ساری - خیابان فرهنگ، اداره کل آﻣوزش و پرورش استان ﻣازندران

آمل - اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط

بابل - اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط

بابلسر - اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط

فریدونکنار - اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط

بهشهر - اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط

تنکابن – اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط

عباس آباد - اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط

جویبار - اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط

رامسر - اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط

چالوس - اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط

میاﻧﺪورود - اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط

سوادکوه - اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط

قائم شهر - اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط

محمودآباد - اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط

نکا - اداره آﻣوزش و پرورششهرستان ذیربط

ﻧور - اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط

ﻧوشهر - اداره آﻣوزش و پرورش شهرستان ذیربط