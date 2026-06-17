به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بانک توسعه اسلامی پنجاه و یکمین نشست سالانه هیات عامل را با محوریت مالی اسلامی با میزبانی باکو/پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار می‌کند.

این نشست با شعار «همگرایی منطقه‌ای برای رفاه پایدار» از ۱۶ تا ۱۹ ژوئن (مصادف با ۲۶ تا ۲۹ خرداد) در باکو در حال برگزاری است.

پیش بینی می‌شود در این نشست سالانه، وزرای دارایی، اقتصاد، توسعه و برنامه‌ریزی، همچنین نمایندگانی از نهاد‌های مالی بین المللی، سازمان‌های همکار و بخش خصوصی گرد‌هم آیند.

بحث‌های اصلی درباره چالش‌های مهم اقتصادی-اجتماعی پیش روی کشور‌های عضو، حوزه‌های اولویت‌دار همکاری و راهبرد‌های توسعه پایدار خواهد بود.

از جمله موضوعات اصلی دستور کار این نشست می‌توان به تأمین مالی اسلامی، ارتباط منطقه‌ای در حوزه تجارت و ترابری، اشتغال جوانان، تاب آوری در برابر تغییرات اقلیمی، تحول دیجیتال، هوش مصنوعی، توسعۀ بازار صکوک، نوآوری، امنیت سلامت، و تقویت نظام‌های حمایت اجتماعی اشاره کرد.